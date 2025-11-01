豬隻禁運禁宰最快11/7解禁！廚餘養豬再等等「達成4前提才開放」

▲農業部長陳駿季（左二）表示，若到6日沒有新增個案，7日會開放禁運禁宰。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟。農業部長陳駿季今（1日）表示，今天啟動第三階段防疫措施，除持續第二階段所有防疫策略，同時針對化製場斃死豬100% 採檢，也會要求落實養豬場生物安全，若到11月6日未新增確診個案，7日起解除全國豬隻禁運禁宰，但豬隻餵養廚餘不會同步解禁，仍要討論出配套措施等4個前提才能解禁。

農業部長陳駿季今天下午主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，他表示，第二輪防疫措施到昨天為止，經過第一、二輪積極訪視，包括對全國關聯場與進行相關檢測，並沒有發現病毒往外擴散現象，這是好現象，但因為病毒有15天潛伏期，為達成清零後開市目標，所以從今天起到11月6日進行第三輪防疫措施。

陳駿季進一步說明，第三階段（第三輪）防疫措施，除了持續第二階段所有防疫策略，也就是精準訪視與管理之外，同時也針對化製場斃死豬進行100% 採檢，針對所有載運斃死豬進入化製場的化製車，每一輛車子都會抽檢，確認病毒沒有擴散，最後則是針對豬農比較忽視的生物安全指引部分，再一次發通報給豬農，若一切順利，11月7日啟動解除禁運禁宰。

不過，陳駿季強調，廚餘養豬不會同步解禁，還要達成4個前提才會啟動，首先是環境部與農業部進行聯合稽查，查訪434場蒸煮設備與飼養規模，兩者要達到匹配與安全性。其次是所有蒸煮設備，要確實達成90度並蒸煮一小時，也要即時動態監控，而不是過往照片上傳方式，符合相關規範更要落實稽查。第三則是完備法令，最後是廚餘的後續處理要完善，符合上述4個前提，才會重啟廚餘養豬。