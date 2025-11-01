　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨代表憂常有「廢考監」聲音　鄭麗文：目前沒任何修憲準備跟打算

▲鄭麗文1日在國民黨全代會就任黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭麗文1日在國民黨全代會就任黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院第11屆在第3會期尾聲成立修憲委員會，目前已有廢除考試院、監察院，以及18歲公民權等案待審，但五權為國父孫中山創立的憲制理論，被諸多國民黨人視為不可動搖的黨本。有黨代表今（1日）在全代會提案關切相關議題，並指，國民黨近年常有廢五權、崇拜舊有三權之音，國民黨主席鄭麗文回應，目前沒有任何修憲的準備跟進行修憲打算。

國民黨1日上午在成功高中體育館召開全代會，鄭麗文正式就任黨主席。黨代表陳冠至提案，「建請中國國民黨號召各界共商，提出五權五院新藍圖，承先啟後，繼往開來」。

陳冠至指出，五權五院制是國民黨總理孫中山建立國民黨核心思想之一，但民進黨執政下，五院制度形同二院制，司法、考試、監察無法達到真正獨立，且國民黨近年又常有廢五權、崇拜舊有三權之音，鑒於現有五權五院制弊病及避免本黨陷入憲政體制認同危機，因此提此案。

對此，鄭麗文回應，「我們目前並沒有任何修憲的準備，跟要進行修憲打算」。

在立法院方面，立法院朝野在今年8月8日（第三會期）無異議通過組修憲委員會，國民黨團成員為傅崐萁、羅智強、林沛祥、黃健豪、牛煦庭、賴士葆、林思銘、林倩綺、鄭天財、許宇甄、謝衣鳯、翁曉玲、吳宗憲、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、涂權吉、廖偉翔、廖先翔。

目前待審議案包括，賴士葆等37人擬具的憲法增修條文第3條文修正案，恢復閣揆同意權、陳亭妃等30人擬具廢止考試院與監察院及其職權移轉、綠委吳沛憶等29人擬具調降選舉人及被選舉人年齡（意即18歲公民權）等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／連鎖旅館驚傳命案！男未退房陳屍房間
神奇再見雙殺！赫南德茲驚呼：我根本看不到球
乘客行動電源突爆炸！驚險瞬間畫面曝
葛拉斯諾讚山本由伸強投「完全不意外」　3球後援喊G7再上！
粿粿「生產費也自己付」！淚揭離婚5導火線　扛8成家用還被范姜
大谷翔平明天中3日先發？羅伯斯：會有很多沒做過的事
快訊／環河西路死亡車禍！32歲騎士慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

連解公館圓環、輝達難題　李四川分享12字箴言：逆境不倒絕境不慌

鄭麗文稱普丁有選舉非獨裁者　徐國勇：蔣介石時代也有選舉

卓冠廷挺林岱樺惹議　徐國勇：黨務人員中立「我也不能表態」

好孕專車叫車憑「好運」？黃瀞瑩曝司機急煞、態度差　北市府允改善

黨代表憂常有「廢考監」聲音　鄭麗文：目前沒任何修憲準備跟打算

鄭麗文新團隊成形！　牛煦庭、江怡臻任國民黨發言人

全代會盧秀燕、侯友宜、張善政缺席　鄭麗文：我們的心連在一起

鄭麗文談「烏俄戰爭」惹議　矢板明夫：論調與中俄、北韓幾乎一致

鄭麗文：沒時間自怨自艾　此刻起每道傷痕都成作戰盔甲

吳音寧接台肥董座年薪千萬！　藍委轟超級肥貓：學會看財報了？

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

連解公館圓環、輝達難題　李四川分享12字箴言：逆境不倒絕境不慌

鄭麗文稱普丁有選舉非獨裁者　徐國勇：蔣介石時代也有選舉

卓冠廷挺林岱樺惹議　徐國勇：黨務人員中立「我也不能表態」

好孕專車叫車憑「好運」？黃瀞瑩曝司機急煞、態度差　北市府允改善

黨代表憂常有「廢考監」聲音　鄭麗文：目前沒任何修憲準備跟打算

鄭麗文新團隊成形！　牛煦庭、江怡臻任國民黨發言人

全代會盧秀燕、侯友宜、張善政缺席　鄭麗文：我們的心連在一起

鄭麗文談「烏俄戰爭」惹議　矢板明夫：論調與中俄、北韓幾乎一致

鄭麗文：沒時間自怨自艾　此刻起每道傷痕都成作戰盔甲

吳音寧接台肥董座年薪千萬！　藍委轟超級肥貓：學會看財報了？

藍鳥教頭不後悔敬遠大谷「對道奇打線像玩火」　G7交給41歲薛茲爾

陳奕迅21歲愛女陳康堤分手了！　宣布「斷開混血天菜男友」

粿粿邀老公一起出席金鐘！范姜彥豐嫌「丟臉、無聊」：妳求我啊

連解公館圓環、輝達難題　李四川分享12字箴言：逆境不倒絕境不慌

快訊／連鎖旅館驚傳命案！男未退房陳屍房間　鑑識小組採證中

收入最高運動員C羅400億身家買錶不手軟　千萬陀飛輪鑽錶閃瞎眼

鄭麗文稱普丁有選舉非獨裁者　徐國勇：蔣介石時代也有選舉

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

《流星》CP東京合體！初孟軒「隔人狂盯」鍾岳軒　余杰恩告白各務孝太

石崇良再揭衛福部人事！3名副署長人選確定「健保署要再等等」

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

政治熱門新聞

王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯還早」

直擊／鄭麗文喊「讓國民黨從羊群變獅群」　馬英九台下頻拭淚

學者談川習會：對美打台灣牌失效　棄台等於讓中長驅直入美國西岸

鄭麗文接掌國民黨！「財報」曝光負債21億　黨產三審敗訴損220億

謝龍介宣布參選台南市長！　接到綠初選民調「唯一支持謝龍介」

人物／贖罪的黨主席劃下句點！　朱立倫「做到流汗被嫌到流涎」

賴清德APEC特使林信義、日相高市早苗見面！

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

幕後／解放軍介入國民黨主席選舉情資一次看　發片工時奉行996制

張維倩痛批同黨議員跑來父親告別式作秀　點名張嘉玲「糟蹋家屬」

快訊／轉彎！王義川也不去林岱樺週六造勢了　「有人說我是公共財」

接任台肥董座首發聲　吳音寧：認真做實事最重要

鄭麗文新團隊成形！　牛煦庭、江怡臻任國民黨發言人

連3年問設光電板　經濟部：非針對翡翠水庫

更多熱門

相關新聞

鄭麗文新團隊成形！　牛煦庭、江怡臻任國民黨發言人

鄭麗文新團隊成形！　牛煦庭、江怡臻任國民黨發言人

國民黨全代會今（1日）登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。針對未來黨務人事規劃，據了解，發言人將由國民黨立委牛煦庭、新北市議員江怡臻出任，鄭麗文今受訪時證實，「是的，但是未來還有很多人事，將會在下星期一正式公佈。」另，據悉，第三位發言人是台北市議員李柏毅。

鄭麗文談「烏俄戰爭」惹議　矢板明夫：論調與中俄、北韓幾乎一致

鄭麗文談「烏俄戰爭」惹議　矢板明夫：論調與中俄、北韓幾乎一致

全代會盧秀燕、侯友宜、張善政缺席　鄭麗文：我們的心連在一起

全代會盧秀燕、侯友宜、張善政缺席　鄭麗文：我們的心連在一起

鄭麗文：沒時間自怨自艾　此刻起每道傷痕都成作戰盔甲

鄭麗文：沒時間自怨自艾　此刻起每道傷痕都成作戰盔甲

交付「找百人入黨」任務　鄭麗文：讓國民黨「變獅群」建立新秩序

交付「找百人入黨」任務　鄭麗文：讓國民黨「變獅群」建立新秩序

關鍵字：

鄭麗文國民黨廢考監廢五權

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

粿粿哭認：和王子有踰矩行爲！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面