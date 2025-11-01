黨代表憂常有「廢考監」聲音　鄭麗文：目前沒任何修憲準備跟打算

▲鄭麗文1日在國民黨全代會就任黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院第11屆在第3會期尾聲成立修憲委員會，目前已有廢除考試院、監察院，以及18歲公民權等案待審，但五權為國父孫中山創立的憲制理論，被諸多國民黨人視為不可動搖的黨本。有黨代表今（1日）在全代會提案關切相關議題，並指，國民黨近年常有廢五權、崇拜舊有三權之音，國民黨主席鄭麗文回應，目前沒有任何修憲的準備跟進行修憲打算。

國民黨1日上午在成功高中體育館召開全代會，鄭麗文正式就任黨主席。黨代表陳冠至提案，「建請中國國民黨號召各界共商，提出五權五院新藍圖，承先啟後，繼往開來」。

陳冠至指出，五權五院制是國民黨總理孫中山建立國民黨核心思想之一，但民進黨執政下，五院制度形同二院制，司法、考試、監察無法達到真正獨立，且國民黨近年又常有廢五權、崇拜舊有三權之音，鑒於現有五權五院制弊病及避免本黨陷入憲政體制認同危機，因此提此案。

對此，鄭麗文回應，「我們目前並沒有任何修憲的準備，跟要進行修憲打算」。

在立法院方面，立法院朝野在今年8月8日（第三會期）無異議通過組修憲委員會，國民黨團成員為傅崐萁、羅智強、林沛祥、黃健豪、牛煦庭、賴士葆、林思銘、林倩綺、鄭天財、許宇甄、謝衣鳯、翁曉玲、吳宗憲、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、涂權吉、廖偉翔、廖先翔。

目前待審議案包括，賴士葆等37人擬具的憲法增修條文第3條文修正案，恢復閣揆同意權、陳亭妃等30人擬具廢止考試院與監察院及其職權移轉、綠委吳沛憶等29人擬具調降選舉人及被選舉人年齡（意即18歲公民權）等。