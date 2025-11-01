鄭麗文談「烏俄戰爭」惹議　矢板明夫：論調與中俄、北韓幾乎一致

▲日本媒體人矢板明夫指鄭麗文烏俄戰爭論述， 與中俄、北韓一致。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪時，認為如果烏克蘭總統澤倫斯基願意放棄加入北約，戰爭就不會發生。對此，日本媒體人矢板明夫今（1日）表示，這套說法與俄羅斯官方，以及中國、北韓、伊朗等威權國家的論調幾乎一致，這些國家普遍將責任歸咎於「西方挑釁」，而非俄羅斯的侵略行為。

矢板明夫指出，國民黨主席鄭麗文日前在接受《德國之聲》專訪時表示，「普丁不是獨裁者，而是民主選出來的領袖」，這番話立刻引發國內外熱議，尤其是在Reddit等國際論壇上，許多外國網友難以理解，為何一個來自民主台灣的政治領袖，會為俄羅斯總統普丁辯護，甚至採取與中國、俄羅斯類似的論述角度。

矢板明夫表示，鄭麗文在訪談中主張，俄羅斯早已民主化多年，普丁是透過選票產生的總統，不能隨意被貼上「獨裁者」的標籤，甚至批評北約食言，屢次東擴到俄羅斯邊境，是導致烏克蘭戰爭的根本原因。

矢板明夫進一步指出，鄭麗文認為，如果烏克蘭總統澤倫斯基願意放棄加入北約，戰爭就不會發生，「這套說法與俄羅斯官方，以及中國、北韓、伊朗等威權國家的論調幾乎一致」，這些國家普遍將責任歸咎於「西方挑釁」，而非俄羅斯的侵略行為。

至於國際上其他國家如何看待烏俄戰爭？矢板明夫說，美國、歐盟、日本、澳洲等民主陣營國家，主流共識是，俄羅斯入侵烏克蘭是對國際秩序與主權原則的嚴重破壞，普丁的統治方式，早已被視為威權獨裁的典型。

矢板明夫直指，俄羅斯的言論自由、新聞媒體、反對派都受到政府嚴厲的打壓，選舉也被廣泛認為是形式化的「假民主」，在這樣的背景下，鄭麗文的說法不僅與國際主流立場背道而馳，也讓人質疑她的政治立場與價值觀。

矢板明夫點出，外界認為，鄭麗文可能受到某種程度的「親中」或「反美」思想影響，也有人猜測她是在刻意向北京傳達善意，為未來的兩岸政治互動鋪路。

此外，矢板明夫表示，還有人認為，鄭麗文或許真心相信西方支持烏克蘭是錯誤的政策，並從地緣政治的角度出發，認為俄羅斯有「被逼反」的正當性，但不論是哪一種動機，都引發一個令人擔憂的問題，如果這樣的政治人物未來有機會成為台灣總統，是否意味著台灣將會脫離自由民主陣營，轉而向威權勢力靠攏？

矢板明夫強調，對許多台灣人與國際觀察者而言，鄭麗文的言論不僅是個人觀點問題，更牽涉到台灣在全球民主陣線中的定位，台灣長期以來以自由民主為核心價值，並獲得國際社會支持，如果領導人開始為獨裁，甚至為侵略行為辯護，無疑會動搖外界對台灣的信任，也可能讓台灣陷入國際孤立，「這場風波不只是外交觀點之爭，更是價值選擇的試金石」。