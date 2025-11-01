　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文：沒自怨自艾時間　此刻起每道傷痕都成作戰盔甲

▲鄭麗文1日在國民黨全代會就任新任黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭麗文1日在國民黨全代會就任新任黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫今（1日）正式把黨魁接交給鄭麗文。鄭麗文表示，民進黨正一點點侵蝕好不容易建立的民主、法治社會，完全蔑視國會多數，她感謝朱立倫所率領的全體國民黨團隊，過去四年辛苦了，但沒有自怨自艾的時間，「台灣人民在等著我們」，從這一刻起，身上每一道傷痕都成為作戰盔甲，「只要是打不死我們的，未來都會使我們更加強大」，她有信心國民黨絕對是捍衛民主自由、再創經濟奇蹟、開創百年兩岸和平，帶領台灣最重要的政黨。

國民黨1日在成功高中體育館舉辦全代會，鄭麗文從國民黨副主席連勝文手中接獲當選證明、在前黨主席吳伯雄見證下，從朱立倫手中接下黨的印信，隨後宣誓就職。接著，鄭麗文發表約15分鐘的致詞，結束時獲得場內黨代表熱烈掌聲與歡呼。

一開始鄭麗文便語氣沈重地說，這是一個最壞的時代，台海兵凶戰危，全世界高度關注，「在過去長期以來，我們所遵守奉行，並且創造全世界耀眼經濟奇蹟的經貿遊戲規則正在激烈重大地變化當中」，不僅來自外部挑戰，在內部，民進黨正一點點侵蝕好不容易建立的民主、法治社會，完全蔑視國會多數，也掌握多數媒體不斷造謠、抹黑，製造對立仇恨，甚至將司法做為打擊異己工具，台灣民主岌岌可危、台灣隨時可能爆發政爭威脅，台灣經貿奇蹟、護國神山可能被快速掏空。

鄭麗文說，她選黨主席時說過，要讓國民黨「從羊群變獅群」，民進黨這麼多年來將台灣四分五裂，台灣政治除惡鬥只有惡鬥，導致二、三十年空轉，沒時間再沉淪，相信只有愛才能勝過仇恨，只有善可以打敗邪惡，「所以我們是獅群，不是狼群」，不是以暴制暴，變成第二個民進黨。

鄭麗文進一步指出，獅群是草原上王者，要建立新秩序跟照顧弱勢，讓草原變成追逐夢想、公平正義地方，「所以我們會成為獅群」，重建新的民主秩序、善跟正義，未來每個人走出去不只代表國民黨，代表才是真的台灣精神、台灣價值，絕不是青鳥跟黑熊，民進黨就是國民黨要撥亂反正使命，一定會在台灣人最苦、最危險時候、「最需要我們的時候」，永遠跟台灣人民站在一起。

鄭麗文強調，今天不信真理喚不回，只要有勇氣，國民黨底氣來源就是對真理、大愛的堅持，國民黨今天開始要有志氣、骨氣，要爭氣給全台灣人看，未來會成為中華民國2300萬人最堅實的底氣。

鄭麗文說，她感謝朱立倫主席過去4年陪伴國民黨、帶領國民黨，在勝選的時刻，在敗選落寞的時刻，堅守崗位；也感謝朱立倫所率領的全體國民黨團隊，過去四年，你們辛苦了，「我也知道面對來自民進黨無情的打壓，想要團滅國民黨，你們委屈了，你們受苦了，但是我們沒有自怨自艾的時間，國家的前途在等著我們，台灣人民在等著我們」。

鄭麗文強調，從這一刻起，身上每一道傷痕都成為作戰盔甲，「只要是打不死我們的，未來都會使我們更加強大」，所以她有信心國民黨展現空前團結力量，向2300萬人許諾，國民黨絕對是捍衛民主自由、再創經濟奇蹟、開創百年兩岸和平，帶領台灣最重要的政黨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿哭認：和王子有踰矩行爲！　遭范姜彥豐「雙面人折磨」崩潰
粿粿iPad被看到！慌亂「發了不該發的誓」認犯錯
快訊／粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！　房貸幾乎全她出
羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！
山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄　佐佐木朗希激動擁抱
又一家老字號傳產關門！　宣布結束營業
快訊／再見雙殺！　道奇逼出G7殊死戰
快訊／粿粿17分長片！　范姜彥豐要求1600萬離婚
快訊／2PM玉澤演要結婚了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文：沒自怨自艾時間　此刻起每道傷痕都成作戰盔甲

吳音寧接台肥董座年薪千萬！　藍委轟超級肥貓：學會看財報了？

交付「找百人入黨」任務　鄭麗文：讓國民黨「變獅群」建立新秩序

吳怡農暗批蔣萬安施政　游淑慧嗆問：憑什麼選台北市長？

鄭麗文稱普丁非獨裁、批國防預算太多　王婉諭：不只失言而是輸誠

國安官員談川習會「一如預期」　台灣合乎國際民主社會戰略利益

「要把最壞時代變成最好時代」　鄭麗文拋以慈濟做國民黨轉型對象

直擊／鄭麗文喊「讓國民黨從羊群變獅群」　馬英九台下頻拭淚

鄭麗文接掌國民黨！「財報」曝光負債21億　黨產三審敗訴損220億

林佳龍會晤「跨大西洋高階訪問團」　強調台歐安全密不可分

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

鄭麗文：沒自怨自艾時間　此刻起每道傷痕都成作戰盔甲

吳音寧接台肥董座年薪千萬！　藍委轟超級肥貓：學會看財報了？

交付「找百人入黨」任務　鄭麗文：讓國民黨「變獅群」建立新秩序

吳怡農暗批蔣萬安施政　游淑慧嗆問：憑什麼選台北市長？

鄭麗文稱普丁非獨裁、批國防預算太多　王婉諭：不只失言而是輸誠

國安官員談川習會「一如預期」　台灣合乎國際民主社會戰略利益

「要把最壞時代變成最好時代」　鄭麗文拋以慈濟做國民黨轉型對象

直擊／鄭麗文喊「讓國民黨從羊群變獅群」　馬英九台下頻拭淚

鄭麗文接掌國民黨！「財報」曝光負債21億　黨產三審敗訴損220億

林佳龍會晤「跨大西洋高階訪問團」　強調台歐安全密不可分

習近平宣布：下屆APEC峰會在深圳舉行

高雄海軍「四海一家」餐廳部營業到12月底：委外經營！老饕不捨

左流右新第2階段開打！120家全聯、大全聯設站「打疫苗送香蕉」

屏東內埔警夜巡遇「無燈單車男」　幫貼反光條照亮回家路

無業軟爛男住姊家！房間變毒品分裝工廠被逮　7百萬證物擺滿桌

粿粿哭認：和王子有踰矩行爲！　遭范姜彥豐「雙面人折磨」崩潰

陸10月製造業PMI降至49%　專家示警：經濟下行壓力加大

「壓力確實很大」山本由伸曝背水一戰策略變化　G7全力場邊加油

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

粿粿iPad被看到！慌亂「發了不該發的誓」認犯錯：讓你受到很大傷害

向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳

政治熱門新聞

王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯還早」

學者談川習會：對美打台灣牌失效　棄台等於讓中長驅直入美國西岸

直擊／鄭麗文喊「讓國民黨從羊群變獅群」　馬英九台下頻拭淚

人物／贖罪的黨主席劃下句點！　朱立倫「做到流汗被嫌到流涎」

賴清德APEC特使林信義、日相高市早苗見面！

幕後／解放軍介入國民黨主席選舉情資一次看　發片工時奉行996制

鄭麗文接掌國民黨！「財報」曝光負債21億　黨產三審敗訴損220億

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

接任台肥董座首發聲　吳音寧：認真做實事最重要

快訊／轉彎！王義川也不去林岱樺週六造勢了　「有人說我是公共財」

張維倩痛批同黨議員跑來父親告別式作秀　點名張嘉玲「糟蹋家屬」

謝龍介宣布參選台南市長！　接到綠初選民調「唯一支持謝龍介」

連3年問設光電板　經濟部：非針對翡翠水庫

議員爆市場改建影響公車電動化進度　北市：盤點市有地因應

更多熱門

相關新聞

交付「找百人入黨」任務　鄭麗文：讓國民黨「變獅群」建立新秩序

交付「找百人入黨」任務　鄭麗文：讓國民黨「變獅群」建立新秩序

國民黨主席鄭麗文今（1日）就任，隨即在致詞時交付所有黨代表，在未來她的任期，每個人都可以去找到100位老朋友重新入黨，或新朋友加入國民黨，她認為將近國民黨2000位黨代表，未來就可以增加20萬黨員，甚至台灣多數支持。鄭麗文表示，她要讓國民黨「從羊群變獅群」，獅群是草原上王者，要建立新秩序跟照顧弱勢，讓草原變成追逐夢想、公平正義地方；這是國民黨對2300萬人最莊嚴承諾，永遠在人民有需要的時候找的到國民黨，夙夜匪懈，不達目的決不罷休。

吳怡農暗批蔣萬安施政　游淑慧嗆問：憑什麼選台北市長？

吳怡農暗批蔣萬安施政　游淑慧嗆問：憑什麼選台北市長？

鄭麗文稱普丁非獨裁、批國防預算太多　王婉諭：不只失言而是輸誠

鄭麗文稱普丁非獨裁、批國防預算太多　王婉諭：不只失言而是輸誠

「要把最壞時代變成最好時代」　鄭麗文拋以慈濟做國民黨轉型對象

「要把最壞時代變成最好時代」　鄭麗文拋以慈濟做國民黨轉型對象

直擊／鄭麗文喊「讓國民黨從羊群變獅群」　馬英九台下頻拭淚

直擊／鄭麗文喊「讓國民黨從羊群變獅群」　馬英九台下頻拭淚

關鍵字：

國民黨全代會鄭麗文黨主席

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人反擊

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

天王GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面