鄭麗文：沒自怨自艾時間　此刻起每道傷痕都成作戰盔甲

▲鄭麗文1日在國民黨全代會就任新任黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫今（1日）正式把黨魁接交給鄭麗文。鄭麗文表示，民進黨正一點點侵蝕好不容易建立的民主、法治社會，完全蔑視國會多數，她感謝朱立倫所率領的全體國民黨團隊，過去四年辛苦了，但沒有自怨自艾的時間，「台灣人民在等著我們」，從這一刻起，身上每一道傷痕都成為作戰盔甲，「只要是打不死我們的，未來都會使我們更加強大」，她有信心國民黨絕對是捍衛民主自由、再創經濟奇蹟、開創百年兩岸和平，帶領台灣最重要的政黨。

國民黨1日在成功高中體育館舉辦全代會，鄭麗文從國民黨副主席連勝文手中接獲當選證明、在前黨主席吳伯雄見證下，從朱立倫手中接下黨的印信，隨後宣誓就職。接著，鄭麗文發表約15分鐘的致詞，結束時獲得場內黨代表熱烈掌聲與歡呼。

一開始鄭麗文便語氣沈重地說，這是一個最壞的時代，台海兵凶戰危，全世界高度關注，「在過去長期以來，我們所遵守奉行，並且創造全世界耀眼經濟奇蹟的經貿遊戲規則正在激烈重大地變化當中」，不僅來自外部挑戰，在內部，民進黨正一點點侵蝕好不容易建立的民主、法治社會，完全蔑視國會多數，也掌握多數媒體不斷造謠、抹黑，製造對立仇恨，甚至將司法做為打擊異己工具，台灣民主岌岌可危、台灣隨時可能爆發政爭威脅，台灣經貿奇蹟、護國神山可能被快速掏空。

鄭麗文說，她選黨主席時說過，要讓國民黨「從羊群變獅群」，民進黨這麼多年來將台灣四分五裂，台灣政治除惡鬥只有惡鬥，導致二、三十年空轉，沒時間再沉淪，相信只有愛才能勝過仇恨，只有善可以打敗邪惡，「所以我們是獅群，不是狼群」，不是以暴制暴，變成第二個民進黨。

鄭麗文進一步指出，獅群是草原上王者，要建立新秩序跟照顧弱勢，讓草原變成追逐夢想、公平正義地方，「所以我們會成為獅群」，重建新的民主秩序、善跟正義，未來每個人走出去不只代表國民黨，代表才是真的台灣精神、台灣價值，絕不是青鳥跟黑熊，民進黨就是國民黨要撥亂反正使命，一定會在台灣人最苦、最危險時候、「最需要我們的時候」，永遠跟台灣人民站在一起。

鄭麗文強調，今天不信真理喚不回，只要有勇氣，國民黨底氣來源就是對真理、大愛的堅持，國民黨今天開始要有志氣、骨氣，要爭氣給全台灣人看，未來會成為中華民國2300萬人最堅實的底氣。

鄭麗文說，她感謝朱立倫主席過去4年陪伴國民黨、帶領國民黨，在勝選的時刻，在敗選落寞的時刻，堅守崗位；也感謝朱立倫所率領的全體國民黨團隊，過去四年，你們辛苦了，「我也知道面對來自民進黨無情的打壓，想要團滅國民黨，你們委屈了，你們受苦了，但是我們沒有自怨自艾的時間，國家的前途在等著我們，台灣人民在等著我們」。

鄭麗文強調，從這一刻起，身上每一道傷痕都成為作戰盔甲，「只要是打不死我們的，未來都會使我們更加強大」，所以她有信心國民黨展現空前團結力量，向2300萬人許諾，國民黨絕對是捍衛民主自由、再創經濟奇蹟、開創百年兩岸和平，帶領台灣最重要的政黨。