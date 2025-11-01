交付「找百人入黨」任務　鄭麗文：讓國民黨「變獅群」建立新秩序

▲鄭麗文1日在國民黨全代會就任黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（1日）就任，隨即在致詞時交付所有黨代表，在未來她的任期，每個人都可以去找到100位老朋友重新入黨，或新朋友加入國民黨，她認為將近國民黨2000位黨代表，未來就可以增加20萬黨員，甚至台灣多數支持。鄭麗文表示，她要讓國民黨「從羊群變獅群」，獅群是草原上王者，要建立新秩序跟照顧弱勢，讓草原變成追逐夢想、公平正義地方；這是國民黨對2300萬人最莊嚴承諾，永遠在人民有需要的時候找的到國民黨，夙夜匪懈，不達目的決不罷休。

國民黨1日在成功高中體育館舉辦全代會，鄭麗文接獲當選證明及黨的印信，正式成為新任黨主席。鄭麗文致詞指出，國民黨KMT的K代表是「Kind（善）」，Ｍ代表是「Mindfulness（正念）」，T代表「Team（團隊）」，她希望未來國民黨每個人秉持善、正念發揮團隊精神，在國民黨每個人所處的社區裡，協助幫助台灣弱勢跟台灣人民。

鄭麗文說，她選黨主席時說過，要讓國民黨「從羊群變獅群」，民進黨這麼多年來將台灣四分五裂，台灣政治除惡鬥只有惡鬥，導致二、三十年空轉，沒時間了再沉淪，相信只有愛才能勝過仇恨，只有善可以打敗邪惡，「所以我們是獅群，不是狼群」，不是以暴制暴，變成第二個民進黨。

鄭麗文進一步指出，獅群是草原上王者，要建立新秩序跟照顧弱勢，讓草原變成追逐夢想、公平正義地方，「所以我們會成為獅群」，重建新的民主秩序、善跟正義，未來每個人走出去不只代表國民黨，是代表真的台灣精神、台灣價值，絕不是青鳥跟黑熊，民進黨就是國民黨要撥亂反正的使命，一定會在台灣人最苦、最危險時候、「最需要我們的時候」，永遠跟台灣人民站在一起。

鄭麗文強調，這是國民黨對2300萬人最莊嚴承諾，永遠在人民有需要的時候找的到國民黨。此刻，從這裡開始跨出第一步，不管刀山火海、荊棘滿布，因為心中有善跟正念、堅定腳步與信心，要代表台灣走向光明，迎向希望，這是國民黨使命，夙夜匪懈，不達目的決不罷休。

接著，鄭麗文提到，她參選到選舉只有短短兩個月，最讓她感動的是，當她考慮參選的第一天，來自四面八方認識或不認識的朋友，表示她當黨主席就要參加國民黨，「當選要回來」。而她當選後不到2周，上千位失聯黨員完成重新入黨手續，所以她在此報告，會積極努力歡迎所有新朋友或老朋友回到國民黨；每位黨代表都有上百位黨員的民意基礎，她上任第一天交付重要任務，希望所有黨代表在未來她的任期，每個人都可以去找到100位老朋友重新入黨，或新朋友加入國民黨，「我覺得這比『分擔金』更有意義」。

鄭麗文說，各位黨代表未來都成為國民黨的名片、代言人或化身，透過你們現有百位黨員，及未來新加入的黨員，都可在每個社群、基層跟角落，替人民服務、為國民黨辯護，你們就是國民黨最佳傳聲筒、未來選舉最佳助選員；她感受到大家熱情爆表，所以將近2000位黨代表，未來就可以增加20萬黨員，乃至200萬，甚至台灣多數支持，就靠各位努力。