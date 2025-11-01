謝龍介宣布參選台南市長！　接到綠初選民調「唯一支持謝龍介」

▲國民黨立委謝龍介呼籲，接到民調電話，請一律回答「唯一支持謝龍介」。（圖／翻攝自Facebook／謝龍介）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委謝龍介昨（31日）在社群平台發文透露，他的第一面與第二面選舉看板正式上架，代表2026台南市長選戰正式開跑，他接著呼籲支持者，不介入民進黨初選，接到民調電話，請一律回答「唯一支持謝龍介」。

謝龍介表示，他的第一面與第二面大型看板正式上架，也代表著2026年台南市長選戰正式開跑，同時，要向市民呼籲，國民黨謹守中立，絕不介入民進黨初選。

謝龍介說明，他真正的對手，是自己，而唯一的裁判，則是市民，若接到民進黨台南市長初選民調電話，請一律回答「唯一支持謝龍介」，民進黨的權鬥，民進黨的矛盾，與他無關。

謝龍介強調，自己要勝選，不會靠挑撥、捉放，會靠自己真材實料，腳踏實地去爭取市民的認同，所以選擇用白紙黑字，立成看板，敬邀全體市民，做公證人。

此外，謝龍介指出，台南隊空前團結，也已提早進入備戰狀態，4年前，他功敗垂成，反省檢討的結果，是努力不夠，沒有讓市民朋友能夠更放心，更勇敢地投一次政黨輪替。

謝龍介進一步指出，敗選的其中一個原因，就是國民黨沒能打團體戰，展現出一個完整執政團隊的戰力，市長當選固然重要，各選區，老中青議員，為民喉舌，問政監督也不可或缺。

謝龍介表示，所以今年，他提早掛上看板，市長、議員並肩作戰，分進合擊，榮辱與共，未來4年，翻新市政，國民黨台南隊，報到，請市民們多多指教。

