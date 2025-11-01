林佳龍會晤「跨大西洋高階訪問團」　強調台歐安全密不可分

▲外交部長林佳龍與「2025年跨大西洋高階訪問團」成員交換意見。（圖／外交部提供）



記者杜冠霖／台北報導

「跨大西洋高階訪問團」30日在立陶宛前外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）率領下拜訪外交部會晤外交部長林佳龍，雙方就區域安全情勢、民主國家供應鏈合作以及新興科技發展等議題交換意見。林佳龍表示，第一島鏈與歐洲安全密不可分，然而維護國家安全不僅只是依靠軍事防衛，更需透過供應鏈與產業合作作為基礎，民主國家需強化彼此的供應鏈鏈結與韌性，同時鞏固技術優勢，這也是「總合外交」重要目標之一。

此次訪團由專精國際軍事與安全議題的美國華府重要智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）籌組，陸續拜會我國政府、智庫與產業界。訪團成員還包括美國前空軍機動司令部司令麥尼漢（Michael Minihan）、大西洋理事會「印太安全計畫」主任葛勞斯（Markus Garlauskas）、韓國世宗研究所研究員趙琵娟（Bee Yun Jo）等人。

林佳龍表示，他與藍柏吉斯一致認為，中國威權主義的擴張不僅是區域問題，更涉及全球安全，民主國家應強化各層面的交流與合作。藍柏吉斯長期支持台灣，今年1月總統賴清德特頒「特種大綬景星勳章」，表彰他對深化台立關係的重大貢獻。林佳龍轉述，藍柏吉斯於會晤時指出，歐洲與印太情勢存在相似之處，而他觀察台灣的防衛水準，僅這10個月就有顯著的進步，值得肯定。

除討論台灣安全情勢外，林佳龍也指出，第一島鏈與歐洲安全密不可分，然而維護國家安全不僅只是依靠軍事防衛，更需透過供應鏈與產業合作作為基礎，在近期兩次出訪歐洲，他分別在波蘭「華沙安全論壇」及荷蘭「海牙戰略研究中心」的演講中，都強調歐洲要落實「再武裝」計畫，其中「再工業化」就非常重要，而台灣頂尖的製造力，可以幫助歐洲達成目標。

​

林佳龍認為，新興科技的發展對國家安全至關重要，尤其是在半導體、AI、衛星與無人機領域更是如此，各國應強化自身產業基礎，才能有效進行戰略合作。因此，林佳龍強調，民主國家不僅要在國防上強化防衛，也應善用經濟實力，強化彼此的供應鏈鏈結與韌性，同時鞏固技術優勢，而這也是他推動「總合外交」的重要目標之一。

