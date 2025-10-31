展現對抗非洲豬瘟決心　苗栗縣宣布「永久禁止廚餘養豬」

▲苗栗縣宣布「永久禁止廚餘養豬」。（圖／翻攝苗栗縣府，下同）



記者楊永盛、鄒鎮宇／苗栗報導

因應非洲豬瘟疫情威脅，苗栗縣政府宣布，自即日起全面禁止使用廚餘養豬。即使未來中央解除疫情警戒，苗栗縣仍將維持廚餘養豬的禁令，制度化防疫措施，旨在守護全縣畜牧業安全。

非洲豬瘟病毒具高度傳染性與環境耐受性，易透過受污染的食物、廚餘或運輸工具傳播。中央農業部與環境部專家研判，未經高溫滅菌的廚餘是病毒跨區域擴散的高風險來源。自10月22日疫情發生後，農業部已宣布全國暫停廚餘養豬，顯示廚餘與豬瘟傳播關聯密切。

苗栗縣目前有127家養豬場，共飼養豬隻5萬8312頭，其中10場使用廚餘養豬，佔場數7.87%、佔豬隻數22.68%。縣府考量防疫安全、產業結構與廚餘管理現況，決定即刻全面禁止廚餘養豬。縣府農業處將主動通知相關業者停止廚餘飼養，並啟動輔導與配套措施。

目前全台已有雲林縣、台南市、高雄市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣、金門縣等多數縣市永久禁止廚餘養豬，防堵防疫破口。部分縣市如基隆市、台北市、嘉義市、連江縣則因未有養豬產業或未使用廚餘養豬，疫情解禁後仍維持禁令。全國已有12縣市（約54.55%）採取類似措施。苗栗縣政府參考各縣市經驗，堅持「防疫為本、永續為要」，確立疫情解禁後不恢復廚餘養豬，從源頭杜絕風險。

禁止廚餘養豬後，縣府將與環保局及各鄉鎮市公所合作，推動廚餘回收再利用機制。廚餘將以堆肥處理為優先，輔以焚化或掩埋，並強化源頭分類與清運管理，避免流入非法飼料用途，確保廚餘管理安全。

苗栗縣政府將協助受影響豬農向中央爭取補償與轉型措施，提出八項建議，包括蒸煮設備折舊補助、廠房與貯存槽補償、廚餘處理違約金補助、飼料轉換補貼、歇業或轉型補償、低利貸款與利息補貼、稅賦減免，以及輔導蒸煮設備作其他用途，保障產業穩定與合法業者權益。

縣府將聯合動物防疫所、環保局及警察局成立跨局處稽查小組，針對養豬場飼料來源、廚餘流向及衛生條件進行不定期檢查。若有違反禁令情事，將依《動物傳染病防治條例》處以罰鍰並限期改善，必要時得勒令停業。

縣長鍾東錦強調，非洲豬瘟防疫是一場長期戰役，唯有從源頭管控高風險因子，才能保障苗栗縣養豬產業與消費者健康。縣府將秉持「防疫優先、產業兼顧」原則，攜手中央、業者及民眾，共同守護畜牧產業安全。