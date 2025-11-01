快訊／豬瘟疫情鎖在台中！全台高風險場所皆陰性　案主家檢測出爐

▲台中非洲豬瘟案例場環境仍有病毒，國防部化學兵支援清消工作，預計今天再次採檢。（圖／農業部提供）



記者黃資真／台中報導

台中梧棲一區養豬場爆發非洲豬瘟疫情，今(1日)台中前進應變所召開記者會說明，目前除了案例場外，其他所有高風險場所經檢驗後皆確認是陰性，疫情鎖在案場；另外因案例場與案主家相通，針對住家內10處進行採檢後，今早結果出爐，也是陰性。

台中市長盧秀燕指出，除了台中梧棲爆發豬瘟的案例場外，全台所有高風險機關都是陰性，「國人可以放心，病毒沒有外流。」而案場經過一次清消、二次火焰槍消毒環境後，依舊測出陽性，因此第三次找來國軍化學兵再度進行清消，預計11/3會再對案例場進行檢驗。

另外，因案例場與案主家是連通的，昨天立即針對案主家共10個點進行採檢，連夜送往中央檢疫單位化驗，今早結果出爐皆是陰性，但為了安全還是會進行全面清消，靜置7天殺菌後，預計下周再到案主家二度採檢。

盧秀燕也表示，台中有36個畜牧場使用廚餘餵豬，因目前中央規定不可用廚餘餵豬，必須改採飼料或是非廚餘餵豬，成本會比較高，因此從案發日到11月6日這15天當中，除了中央對這36場的豬隻每頭補助300元飼料，台中再加碼每頭100元。