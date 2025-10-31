中央加地方補助　台中豬肉攤商最高可領4.5萬元

▲台中市政府宣布，除中央提供的每攤3萬元補助外，市府將再加碼補助1.5萬元，協助豬肉攤商度過難關 。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

為防堵非洲豬瘟疫情，農業部自10月22日起實施全國豬隻「禁運禁宰」措施，導致生鮮豬肉供應中斷，市場攤商營運頓時陷入困境。對此，台中市政府宣布，除中央提供的每攤3萬元補助外，市府將再加碼補助1.5萬元，協助攤商度過難關。

台中市長盧秀燕表示，這項禁令影響台中市公民有市場、列管攤販集中區等場域共400多個生鮮豬肉攤。為實際減輕攤商的營運壓力，市府除了在禁宰期間免收公有市場攤位使用費外，決定額外提供加碼補助。補助金額以禁宰期間15日計算，每日每攤1000元，共計1.5萬元。合併中央補助後，台中市的豬肉攤商最高可領取4.5萬元的紓困金。

台中市經發局說明，補助對象涵蓋全市公民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域的生鮮豬肉攤商。為簡化申請流程，將由各場域管理單位統一造冊，經發局彙整後函送經濟部商業發展署審核。公有市場由市場管理室負責，民有市場及攤販集中區則由管委會或經發局人員協助造冊。

經發局指出，補助款項將在審核通過後，直接撥付至攤商提供的銀行帳戶。市府將持續關注市場狀況，並承諾在必要時推出更多紓困及行銷措施，在兼顧防疫安全下，與基層攤商共同守護市民的食安與生計。