　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中央加地方補助　台中豬肉攤商最高可領4.5萬元

▲中央加地方補助 台中豬肉攤商最高可領4.5萬元 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市政府宣布，除中央提供的每攤3萬元補助外，市府將再加碼補助1.5萬元，協助豬肉攤商度過難關 。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

為防堵非洲豬瘟疫情，農業部自10月22日起實施全國豬隻「禁運禁宰」措施，導致生鮮豬肉供應中斷，市場攤商營運頓時陷入困境。對此，台中市政府宣布，除中央提供的每攤3萬元補助外，市府將再加碼補助1.5萬元，協助攤商度過難關。

台中市長盧秀燕表示，這項禁令影響台中市公民有市場、列管攤販集中區等場域共400多個生鮮豬肉攤。為實際減輕攤商的營運壓力，市府除了在禁宰期間免收公有市場攤位使用費外，決定額外提供加碼補助。補助金額以禁宰期間15日計算，每日每攤1000元，共計1.5萬元。合併中央補助後，台中市的豬肉攤商最高可領取4.5萬元的紓困金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央加地方補助 台中豬肉攤商最高可領4.5萬元 。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市經發局說明，補助對象涵蓋全市公民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域的生鮮豬肉攤商。為簡化申請流程，將由各場域管理單位統一造冊，經發局彙整後函送經濟部商業發展署審核。公有市場由市場管理室負責，民有市場及攤販集中區則由管委會或經發局人員協助造冊。

經發局指出，補助款項將在審核通過後，直接撥付至攤商提供的銀行帳戶。市府將持續關注市場狀況，並承諾在必要時推出更多紓困及行銷措施，在兼顧防疫安全下，與基層攤商共同守護市民的食安與生計。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復
GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」
安心亞走心淚崩！　林予晞崩潰喊「我不玩了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中央加地方補助　台中豬肉攤商最高可領4.5萬元

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復　將公開19萬善款明細

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

澎湖三總急診徵才「時薪1116-1450元」　薪水低引熱議…醫也搖頭

台南小吃店「粿仔王子」突爆紅　在地人：從小吃到大的愛店

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人怒發聲反擊

快訊／北捷板南線「列車異常」月台爆滿　乘客卡隧道中：好熱

長榮航空放寬空服員請假規定　考核取消「依班表出勤」項目

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐發展成颱　專家曝對台影響

20多歲表妹婿罹大腸癌　「無毒教母」譚敦慈點他愛吃食物：不碰

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

鄰居半夜唱K！男用古箏反擊　彈《大悲咒》網：聽完淨化了

中央加地方補助　台中豬肉攤商最高可領4.5萬元

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復　將公開19萬善款明細

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

澎湖三總急診徵才「時薪1116-1450元」　薪水低引熱議…醫也搖頭

台南小吃店「粿仔王子」突爆紅　在地人：從小吃到大的愛店

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人怒發聲反擊

快訊／北捷板南線「列車異常」月台爆滿　乘客卡隧道中：好熱

長榮航空放寬空服員請假規定　考核取消「依班表出勤」項目

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐發展成颱　專家曝對台影響

20多歲表妹婿罹大腸癌　「無毒教母」譚敦慈點他愛吃食物：不碰

地表最強戰車M1A2T成軍　軍隊臂章繡上「台灣陸軍」

台南安定台19線自小客右轉擦撞機車　所幸雙方無酒駕

網路謠言衝擊生計　產銷班澄清無假冒農會名義

影/神舟21號太空人出征「創3首次」　專屬車牌:萬無一失、圓滿成功

深耕台灣逾30年　藥廠三度獲頒優良外商獎

中央加地方補助　台中豬肉攤商最高可領4.5萬元

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復　將公開19萬善款明細

天王GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」鏡頭拍到

議員爆市場改建影響公車電動化進度　北市：盤點市有地因應

一貫道信徒持續被拘　羅文嘉喊話國台辦：給家屬明確回覆

【醫病關係極好XD】帶貓貓看獸醫結果牠超熱情狂騷擾醫生

生活熱門新聞

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

律師：范姜彥豐「1說法」案情可能不單純

粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！

粿粿被爆出軌「一沐日拒跟風」　網讚爆

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

目睹王子、粿粿調情　網抓包「晏柔中1表情」露餡了

誤會近40年！蚵仔煎洋芋片「真實身世」揭曉　一票人震驚

普發1萬開放登記！11月新制懶人包　高鐵取消彈性乘車

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人反擊

更多熱門

相關新聞

苗栗縣宣布：永久禁止廚餘養豬

苗栗縣宣布：永久禁止廚餘養豬

因應非洲豬瘟疫情威脅，苗栗縣政府宣布，自即日起全面禁止使用廚餘養豬。即使未來中央解除疫情警戒，苗栗縣仍將維持廚餘養豬的禁令，制度化防疫措施，旨在守護全縣畜牧業安全。

全運會激情的餘溫　流於形式的檢討

全運會激情的餘溫　流於形式的檢討

防堵非洲豬瘟疫情擴散！ 海巡署全面提高國內航班物流拆檢

防堵非洲豬瘟疫情擴散！ 海巡署全面提高國內航班物流拆檢

彰化肉圓業者出奇招　雞肉、牛排口味超新奇

彰化肉圓業者出奇招　雞肉、牛排口味超新奇

快訊／非洲豬瘟無法確定來源！重組株與中國、越南相似度均逾99%

快訊／非洲豬瘟無法確定來源！重組株與中國、越南相似度均逾99%

關鍵字：

非洲豬瘟攤商補助

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面