生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

11月新制懶人包！普發現金1萬　假日輕急症中心上路

醫師、醫生、醫院、醫護人員、診療、檢查、問診、看診萬用圖、示意圖。（圖／達志影像）

▲六都試辦「假日輕急症中心」。（示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

邁入11月，又有多項新制上路，受矚目的普發1萬元最快11月12日入帳；另外，國道12處霧區設閃光黃燈、高鐵將取消「提前乘車彈性機制」，還有六都試辦「假日輕急症中心」，民眾看病最多可省下600元。《ETtoday新聞雲》整理新制懶人包，供讀者參考。

》普發1萬

行政院已公布「普發現金1萬元」發放辦法，「10000.gov.tw」官網上線，分為5種管道，除了11類人可享免登記11/12直接入帳外，其餘上網登記（11月5日起為期5天）、造冊發放、ATM領現和郵局臨櫃領現的入帳時間，分別於11/12、11/17、11/24開始陸續入帳。

普發1萬符合資格者：
1.國內現有戶籍國民。
2.取得居留許可的無戶籍國民。
3.取得永久居留許可的外國人。
4.大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶，並取得居留許可。
5.政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬。
6.115年4月1日至4月30日期間出生的新生兒。

可以直接入帳的對象：
須符合勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金的月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民資格的民眾，以及各級政府機關因公派駐國外於國內現無戶籍人員及其具中華民國國籍眷屬。

【更多詳情】
普發1萬元最快11/12入帳　5種領取方式、時間一次看

▲▼普發現金懶人包,行政院,財政部。（圖／行政院提供）

▲▼普發1萬現金懶人包。（圖／行政院提供）※點圖放大

▲▼普發現金懶人包,行政院,財政部。（圖／行政院提供）


》高鐵「彈性乘車」取消

高鐵假日和尖峰時段自由座塞爆外溢成常態，影響乘車品質。高鐵11月10日起將取消「提前乘車彈性機制」。

以往旅客購買對號座車票後，旅客若臨時調整行程，高鐵給予彈性空間，民眾可持還未發車的對號車票提早搭乘較早車次的自由座。不過，高鐵表示，觀察此現象越發頻繁，除了造成原班次座位浪費無法售予需要之旅客，更影響其他旅客之乘車品質，因此該彈性做法將走入歷史，改搭較早車次要換票。【更多詳情】


》國道12處霧區設閃光黃燈

每年11月到隔年3月因地形和季風因素，國道易有濃霧影響行車視線。為減少國道事故發生，11月1日起，高公局於國道12處霧區設置閃光黃燈，新增交通事件輔助警示機制，一旦發生事故，閃光黃燈將啟亮示警。【更多詳情】


》試管嬰兒補助再加碼

衛福部國健署自110年7月擴大不孕症試管嬰兒補助，截至114年8月底，已協助超過2萬6千對夫妻迎接逾3萬名新生兒。

衛福部指出，補助將於114年11月1日起再加碼，實施「不孕症試管嬰兒補助3.0」，調高多項補助金額，首胎第1次申請補助最高可達15萬元，其後各胎的第1次補助也由現行6萬元增加為15萬元，平均可涵蓋77%的療程費用。【更多詳情】

不孕 試管嬰兒 取卵手術示意圖（圖／達志／示意圖）

▲試管嬰兒補助最多15萬。（示意圖／達志影像）

》「假日輕急症中心」上路

為緩解急診壅塞，衛福部仿照日本開設「假日輕急症中心（UCC）」專門處理輕症病人，將於周日（11月2日）首日試行上路。根據健保署規劃，目前6都共有13個地點，民眾UCC就醫處置部分負擔花費最多可省下600元，且會由台大、長庚、亞東、成大等大醫院配合做為後援醫院。【更多詳情】


》50歲開打公費新冠、流感疫苗

疾管署表示，今年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對象可前往施打。

11月1日起，全台各地之全聯、大全聯(共約120家門市)及家樂福(約32家門市)亦將擇日設置疫苗接種站，更方便民眾接種疫苗，完成接種者還可獲得門市準備之健康好禮。

另外，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件「有類流感症狀，且具特定身分的流感高傳播族群」的適用期間，由原規劃的10月1日至10月31日止，延長至11月15日止。


》澎湖發放500元消費券

澎湖縣政府將從11月1日起至2026年1月31日為止，推出「冬遊澎湖消費券」方案，促進冬季觀光。凡非澎湖籍旅客，只要於活動期間入境澎湖並入住合法旅宿至少一晚，即可憑入境登機證或船票紙本正本、身分證明及住宿證明，領取總額500元消費券，換完為止。【更多詳情】

