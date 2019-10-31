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11月新制懶人包！「12大措施、優惠」一次看　星光郵局正式上線了

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▲▼中華郵政，郵局儲匯業務，提款，提款機，ATM。（圖／記者宋良義攝）

▲星光郵局11月起正式上路。（圖／記者宋良義攝）

記者蕭筠／綜合報導

11月1日起「12新制」將正式上路！尤其全台用路人要特別注意，國道將啟動「天眼系統」執法，違規者恐挨罰最高6000元罰鍰，不過便民好康措施也不少，中華郵政推出「星光郵局」，全台6大郵局營業時間將率先改從中午12時營業至19時30分，上班族可多加利用。

▲國道警察大隊將於11月1日0點起在國道1南下93.5公里的新竹南下出口匝道，正式啟用「天眼」的高解析度攝影機，將對違規車輛開罰。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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▲國道「天眼執法」針對3違規最高開罰6000元罰鍰。（圖／記者黃孟珍翻攝）

●國道「天眼系統」執法
國道警察於國道1號中山高南下93.5公里新竹南下出口匝道，啟用「天眼」高解析度攝影機，針對「違規插隊」、「橫跨雙白線」、「橫跨槽化線」等3項違規進行開罰，違者可處3000至6000元罰鍰。

●台北市廢棄單車領回要收費
為避免民眾隨意棄置單車，北市環保局11月起將開始收取移置費及保管費，移置費每輛每次100元，保管費第1小時免費，往後每12小時收25元，採累進費率計算，若保管30天後車主未領回，將被以廢棄物處理。

●北市府轉運站周邊啟用科技執法取締違停
市府轉運站公車停車區違停現象嚴重影響交通，11月起將以科技執法取締違規停車者，最高罰1200元。

●郵局包裹內含違禁品將被求償
為避免民眾寄送違禁品，郵局祭出新規要求寄件人自行承擔郵件內裝有禁寄之文件、物品或不依規定交寄之責任，如致中華郵政或其他郵件受損害者，11月1日起就可向寄件人請求賠償。

9大禁寄危險物品包含爆炸物（煙火、爆竹等）、壓縮或液體或受壓縮溶解氣體（罐裝瓦斯、防蚊液、殺蟲劑等）、易燃液體（樹脂、黏著劑、香水、化妝水等）、易燃固體及自然物質與水反應物質（如火柴、點火器、打火機）、氧化物質及有機過氧化物（漂白劑、工業用雙氧水等）、毒性物質及感染性物質（殺蟲劑、除草劑等）、放射性物料（放射性廢棄物等）、腐蝕性物質（如強酸、強鹼、水銀、鉛酸電池等）、其他危險物品（如磁鐵、刀劍棍棒或鋰電池等）。

▲▼中華郵政，郵局儲匯業務，提款，提款機，ATM。（圖／記者宋良義攝）

▲中華郵政星光郵局上線。（圖／記者宋良義攝）

●中華郵政推「星光郵局」
11月開始，中華郵政將陸續調整全台6處郵局營業時間，改為中午12時起營業到19時30分，11月1日起先從台北光華郵局、台中永安郵局、高雄新田郵局等3郵局試辦，15日起新北永和中山路郵局、桃園民生路郵局、台南興華街郵局接續加入試辦。

●限時、快捷郵件遞送延誤郵資可全退
11月1日起郵局也增加便民新規定，若民眾利用限時郵件、快捷郵件遞送信件抵達時間卻遭延誤，且確定為中華郵政過失所致，限時郵件及國內快捷郵件將可依收取之全部資費補償、國際快捷郵件依收取資費之50%補償，掛號郵件未依規定遞送，也將退回全部郵資。

●秋冬國旅泡湯抵用券
秋冬補助還有！觀光局繼夜市抵用券後，將在11月、12月推出「泡湯抵用券200元」，只要憑秋冬遊住宿收據就能到合作之溫泉業者免費泡大眾池一次，或享湯屋抵用券200元。

●冬遊馬祖莒光、東引加碼送好康
為了吸引更多旅客冬遊馬祖，馬祖莒光鄉、東引鄉分別宣布加碼活動，從今年11月起至明年2月底為止，到莒光旅遊就可獲500元消費券，東引鄉則贈送150ml東引高粱紀念酒2瓶。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵年底週末增加班次。（圖／記者李毓康攝）

●高鐵年底週末增加班次
為滿足高旅運需求，高鐵自11月1日起至12月28日止共9週期間，每週五增開3班次列車（南下2班；北上1班自台中站發車），並於每週六增開南下1班次列車，以加強服務旅客。

●公費流感疫苗11月中開放接種
11月15日起疾管署將依各類對象接種順序依序開打流感疫苗，接種順序依序為學生、醫事人員11月15日起開打、65歲以上長者及學齡前幼兒12月8日起開打、其他接種對象則需等至明年1月1日。

●撕1公斤違規廣告北市府送獎勵
為遏止路邊違規廣告單亂象，11月1日起北市環保局推出獎勵措施，只要撕下1公斤廣告單就可兌換獎勵品。

●麥當勞歡樂送、得來速不再主動提供吸管
冷飲直接喝！繼4月起餐廳櫃台不再主動提供吸管後，麥當勞宣布11月6日起歡樂送、得來速服務也不再主動提供吸管，呼籲消費者一起用行動保護環境。

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