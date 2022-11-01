11月新制懶人包！居隔成歷史、3劑令解除　電動自行車須掛牌上路

▲防疫政策鬆綁，11/7起居家隔離將走入歷史。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者楊晏琳／整理報導

11月有許多防疫、交通、民生新制開始實施。包括居家隔離將走入歷史，健身房及團體旅遊3劑令解除，電動自行車須掛牌、投保強制險才能上路，以及新北青年租金補貼開放申請等。新制實行時間各有不同，相關懶人包《ETtoday新聞雲》一次整理。

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▲居家隔離正式走入歷史。（圖／指揮中心提供）

防疫

11/7起同住者全面改0+7 確診者7天後快篩陰「免自主管理」

指揮中心宣布，自11/7開始，同住接觸者全面改為7天自主防疫，形同讓居家隔離走入歷史，自主防疫期間，持有2天內快篩陰性證明即可外出。

確診者隔離措施也從7+7改為7+0，居家照護者隔離滿7天後，快篩陰性即可解除自主健康管理。

11/7起解除健身房、團體旅遊疫苗3劑令 公共場所免量體溫

取消民眾參與活動須完成三劑接種或快篩限制，包括宗教活動（遶境、進香團）、團體旅遊、健身房和八大行業等等，民眾參加這些活動或是去到這些場所不需要再有三劑令，也不用再快篩。

此外，11/7起也移除營業場所和公共場域量體溫規定，但各場所仍可視需要自行決定監測方式。

▲11/7起，公共場合不再強制要求量體溫。（圖／記者李毓康攝）

兩大族群免費領5劑快篩

為保障長者及幼兒健康，今（1日）起再度提供免費快篩。只要是1957年前出生（含）的65歲以上長者、2016年9月2日（含）後出生之6歲以下幼兒，都能前往快篩實名制販售據點，出示健保卡或居留證，免費領取5劑快篩試劑。

莫德納次世代疫苗接種對象再放寬

除18歲以上人口外，指揮中心宣布，放寬莫德納次世代雙價疫苗接種對象至12歲以上民眾，對象包括尚未接種追加劑（可接種第3劑），及已完成單價疫苗追加劑接種者（可接種第4劑），且間隔上一劑滿84天者。

開放50歲以上民眾施打流感疫苗

公費流感疫苗第二階段今開打，對象為「50～64歲無高風險慢性病成人」。提醒民眾，目前共有約4000多家合約院所及衛生所提供接種服務，可同時接種新冠疫苗，但建議分不同肢體施打。

交通

11/30起電動自行車上路須掛牌、投保強制險

電動自行車正名「微型電動二輪車」，交通部修法，微型電動二輪車須掛牌照上路，否則可罰1200到3600元；並禁止行駛、移置保管車輛外，需年滿14歲才可騎乘，否則可罰1000到1200元。另電動滑板車滿14歲才能騎乘，除縣市政府公告可行駛路段外，不可行駛道路，違者最高罰3600元。

另金管會針對微型電動二輪車比照機車管理，要求需投保強制險，交通部也配合修法，規定須投保強制險才可登記和申領牌照上路。

▲依據新法，電動自行車正名為微型電動二輪車，須合格掛牌方可上路。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

宜蘭、嘉義今起擴大實施路口科技執法

宜蘭縣警察局今起於9處路口啟用科技執法設備，包含「宜蘭市泰山路、女中路、嵐峰路口」、「宜蘭市林森路與校舍路口」、「羅東鎮中山路、純精路口」、「羅東鎮大同路、中正北路口」、「礁溪鄉礁溪路5段90巷口」、「台2線梗枋卸貨場出入口」、「台9線北宜石牌縣界公園入口」、「蘇澳鎮海山西路、馬賽路口」及「三星鄉上將路、大洲路口」，取締項目依各路口交通特性不同規畫建置。

嘉義縣警局也宣布，今起再啟用9處多功能智慧科技執法設備，包含民雄鄉三處、大林鎮、朴子市、東石鄉、水上鄉、太保市、中埔鄉，取締超速、闖紅燈、未依標誌、標線行駛、轉彎車占用直行車道等。

民生

北捷試辦20站免費提供女性生理用品

為推動月經平權，台北捷運自今日起提供20站點免費女性生理用品，包括台北車站、市政府站、西門站、板橋站、中山站、藍線忠孝復興站、新埔站、忠孝敦化站、頂溪站、松江南京站、淡水站、台北101/世貿站、古亭站、石牌站、綠線南京復興站、江子翠站、忠孝新生站、行天宮站、府中站、圓山站等，後續將依照試辦成果及各界反映再評估調整。

▲台北捷運20站點免費提供女性生理用品。（圖／記者鄭遠龍攝）

新北青年租金補貼申請今起開放申請

新北市今年度青年租金補貼11/1日至30日受理申請，今年補助加碼，單身補助3500元、新婚4500元、育孕有未成年子女1或2人5000元、3人以上6000元，最長補助1年。

營建工程空污新制今上路

為減少工程空污，環保署修正「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」，針對營建工程採加嚴管制方式。包括擴大一級營建工程管制對象、提高施工圍籬高度、增加工地抑塵防制覆蓋率、應設自動洗車設備、指定作業前須灑水溼潤、增設監測儀錶與攝錄影監視系統等六大面向。

彰化縣民持長青幸福卡看診可抵50元

彰化縣長青幸福卡使用功能擴大，自今日開始，持有長青幸福卡的縣民，前往彰化縣政府簽約診所就醫，將可使用長青幸福卡社福點數，折抵健保門診基本部分負擔費用50元。

除65歲以上長輩、身心障礙者外，55歲至64歲原住民也能申請長青幸福卡，只要攜帶身分證（身障者須附上身心障礙證明、原住民須附上戶籍謄本）、兩吋彩色照片二張以及印章，前往戶籍地鄉鎮市公所，就可免費申辦。

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