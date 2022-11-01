　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

11月新制懶人包！居隔成歷史、3劑令解除　電動自行車須掛牌上路

▲▼墾丁大街湧現人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲防疫政策鬆綁，11/7起居家隔離將走入歷史。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者楊晏琳／整理報導

11月有許多防疫、交通、民生新制開始實施。包括居家隔離將走入歷史，健身房及團體旅遊3劑令解除，電動自行車須掛牌、投保強制險才能上路，以及新北青年租金補貼開放申請等。新制實行時間各有不同，相關懶人包《ETtoday新聞雲》一次整理。

▲▼居隔新制。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲居家隔離正式走入歷史。（圖／指揮中心提供）

防疫

11/7起同住者全面改0+7　確診者7天後快篩陰「免自主管理」

指揮中心宣布，自11/7開始，同住接觸者全面改為7天自主防疫，形同讓居家隔離走入歷史，自主防疫期間，持有2天內快篩陰性證明即可外出。

確診者隔離措施也從7+7改為7+0，居家照護者隔離滿7天後，快篩陰性即可解除自主健康管理。

11/7起解除健身房、團體旅遊疫苗3劑令　公共場所免量體溫

取消民眾參與活動須完成三劑接種或快篩限制，包括宗教活動（遶境、進香團）、團體旅遊、健身房和八大行業等等，民眾參加這些活動或是去到這些場所不需要再有三劑令，也不用再快篩。

此外，11/7起也移除營業場所和公共場域量體溫規定，但各場所仍可視需要自行決定監測方式。

▲▼中職本週在落實全程戴口罩、梅花座、禁止飲食、實聯制等防疫措施的前提下試行開放1000名觀眾入場,中華職棒,新莊棒球場,球迷,量額溫,量體溫。（圖／記者李毓康攝）

▲11/7起，公共場合不再強制要求量體溫。（圖／記者李毓康攝）

兩大族群免費領5劑快篩

為保障長者及幼兒健康，今（1日）起再度提供免費快篩。只要是1957年前出生（含）的65歲以上長者、2016年9月2日（含）後出生之6歲以下幼兒，都能前往快篩實名制販售據點，出示健保卡或居留證，免費領取5劑快篩試劑。

莫德納次世代疫苗接種對象再放寬

除18歲以上人口外，指揮中心宣布，放寬莫德納次世代雙價疫苗接種對象至12歲以上民眾，對象包括尚未接種追加劑（可接種第3劑），及已完成單價疫苗追加劑接種者（可接種第4劑），且間隔上一劑滿84天者。

開放50歲以上民眾施打流感疫苗

公費流感疫苗第二階段今開打，對象為「50～64歲無高風險慢性病成人」。提醒民眾，目前共有約4000多家合約院所及衛生所提供接種服務，可同時接種新冠疫苗，但建議分不同肢體施打。

交通

11/30起電動自行車上路須掛牌、投保強制險

電動自行車正名「微型電動二輪車」，交通部修法，微型電動二輪車須掛牌照上路，否則可罰1200到3600元；並禁止行駛、移置保管車輛外，需年滿14歲才可騎乘，否則可罰1000到1200元。另電動滑板車滿14歲才能騎乘，除縣市政府公告可行駛路段外，不可行駛道路，違者最高罰3600元。

另金管會針對微型電動二輪車比照機車管理，要求需投保強制險，交通部也配合修法，規定須投保強制險才可登記和申領牌照上路。

▲依據新法，電動自行車將正式更名為微型電動二輪車，預計今年11月1日起須合格掛牌方可上路。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲依據新法，電動自行車正名為微型電動二輪車，須合格掛牌方可上路。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

宜蘭、嘉義今起擴大實施路口科技執法

宜蘭縣警察局今起於9處路口啟用科技執法設備，包含「宜蘭市泰山路、女中路、嵐峰路口」、「宜蘭市林森路與校舍路口」、「羅東鎮中山路、純精路口」、「羅東鎮大同路、中正北路口」、「礁溪鄉礁溪路5段90巷口」、「台2線梗枋卸貨場出入口」、「台9線北宜石牌縣界公園入口」、「蘇澳鎮海山西路、馬賽路口」及「三星鄉上將路、大洲路口」，取締項目依各路口交通特性不同規畫建置。

嘉義縣警局也宣布，今起再啟用9處多功能智慧科技執法設備，包含民雄鄉三處、大林鎮、朴子市、東石鄉、水上鄉、太保市、中埔鄉，取締超速、闖紅燈、未依標誌、標線行駛、轉彎車占用直行車道等。

民生

北捷試辦20站免費提供女性生理用品

為推動月經平權，台北捷運自今日起提供20站點免費女性生理用品，包括台北車站、市政府站、西門站、板橋站、中山站、藍線忠孝復興站、新埔站、忠孝敦化站、頂溪站、松江南京站、淡水站、台北101/世貿站、古亭站、石牌站、綠線南京復興站、江子翠站、忠孝新生站、行天宮站、府中站、圓山站等，後續將依照試辦成果及各界反映再評估調整。

▲秋冬必備風格 北捷燈箱給你時尚靈感，經過台北捷運，不妨抬頭看一看，就能讓你的時尚氣度，由內而外都超有型▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台北捷運20站點免費提供女性生理用品。（圖／記者鄭遠龍攝）

新北青年租金補貼申請今起開放申請

新北市今年度青年租金補貼11/1日至30日受理申請，今年補助加碼，單身補助3500元、新婚4500元、育孕有未成年子女1或2人5000元、3人以上6000元，最長補助1年。

營建工程空污新制今上路

為減少工程空污，環保署修正「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」，針對營建工程採加嚴管制方式。包括擴大一級營建工程管制對象、提高施工圍籬高度、增加工地抑塵防制覆蓋率、應設自動洗車設備、指定作業前須灑水溼潤、增設監測儀錶與攝錄影監視系統等六大面向。

彰化縣民持長青幸福卡看診可抵50元

彰化縣長青幸福卡使用功能擴大，自今日開始，持有長青幸福卡的縣民，前往彰化縣政府簽約診所就醫，將可使用長青幸福卡社福點數，折抵健保門診基本部分負擔費用50元。

除65歲以上長輩、身心障礙者外，55歲至64歲原住民也能申請長青幸福卡，只要攜帶身分證（身障者須附上身心障礙證明、原住民須附上戶籍謄本）、兩吋彩色照片二張以及印章，前往戶籍地鄉鎮市公所，就可免費申辦。

►春風抽取衛生紙110抽x72包　超低價下殺只要1060元！

►防疫看這！無線充電式「酒精噴霧槍」　餐廳、辦公室消毒超實用

►蘭蔻超熱銷小黑瓶「100ml只要2799元」　數量有限買起來！

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
為了救女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」　老父哭到昏厥
梨泰院帶頭高喊「推下去」！兔男慘被肉搜圍剿　出面喊冤：不是我
上百考生作弊！　中油、台電、中鋼8員工慘了
比高端便宜？慈濟買BNT一劑才630元　衛福部長回應了
龍應台回到家　見「滿目瘡痍」大驚：我家震央嗎？
梨泰院踩踏「事發前影片」曝！後方韓男往前推擠　一群人往下跌
看身分證地址！　「11縣市居民」2.5折爽住飯店
「再待下去會死」帶小孩到梨泰院　父果斷舉動救了全家人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

深夜密會、高端公布疫苗價「遭批套招救陳時中選情」　薛瑞元回應了

台大公衛團隊與國際名校組隊　開啟亞洲躁鬱症遺傳研究

比高端便宜？慈濟買BNT一劑才630元　薛瑞元：價格還要再查證

重機妹穿背心「炸出碗公奶」　釣出本尊尷尬了！老司機瘋朝聖

11月新制懶人包！居隔成歷史、3劑令解除　電動自行車須掛牌上路

全教總促「降低幼教師生比1:12」　教育部別再「已讀不回」

梨泰院踩踏「事發前影片」曝！後方韓男往前推擠　一群人往下跌

大同大學打造國內首台爬索車　為金門大橋安檢把關

LINE突跳「1通知」妹子心涼了！　過來人卻喊賺：拿到錢小確幸

華航帛琉航線11／16起增班　每週飛2班「來回票價9千元」

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

深夜密會、高端公布疫苗價「遭批套招救陳時中選情」　薛瑞元回應了

台大公衛團隊與國際名校組隊　開啟亞洲躁鬱症遺傳研究

比高端便宜？慈濟買BNT一劑才630元　薛瑞元：價格還要再查證

重機妹穿背心「炸出碗公奶」　釣出本尊尷尬了！老司機瘋朝聖

11月新制懶人包！居隔成歷史、3劑令解除　電動自行車須掛牌上路

全教總促「降低幼教師生比1:12」　教育部別再「已讀不回」

梨泰院踩踏「事發前影片」曝！後方韓男往前推擠　一群人往下跌

大同大學打造國內首台爬索車　為金門大橋安檢把關

LINE突跳「1通知」妹子心涼了！　過來人卻喊賺：拿到錢小確幸

華航帛琉航線11／16起增班　每週飛2班「來回票價9千元」

深夜密會、高端公布疫苗價「遭批套招救陳時中選情」　薛瑞元回應了

故宮文物毀損是國際醜聞？　蘇貞昌：對！斟酌成立專案小組調查

黑絲熱褲妹搭客運睡死！醒來周圍黑漆漆　嚇壞call警：我困在車上

凍蒜聲不斷！青年後援會成立　徐榛蔚：推動區塊鏈留住青年

強調民主價值　林飛帆：民進黨不會把「抗中保台」當選舉議題操作

養眼鏡蛇當寵物5年！飼主幫換水突遭攻擊狠咬…幾小時後身亡

九合一選情膠著　綠營評估：現任縣市有機會守成、苗栗是一級戰區

台大公衛團隊與國際名校組隊　開啟亞洲躁鬱症遺傳研究

揪團了！　速食店「整隻香草烤雞下殺79折」爽吃1個月

梨泰院帶頭高喊「推下去」！兔男慘被肉搜圍剿　出面喊冤：不是我

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

生活熱門新聞

孩子高燒掛急診　媽狂嗆！醫反應讓眾人讚

「一坨紫色強對流」國家警報響　狂風暴雨影片曝

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

國際級「仿生獸」登陸墾丁　靠風行走20秒畫面曝

直播主困梨泰院「爬欄杆脫困」！目睹女孩在旁邊死去

快訊／IG傳全球「帳號大清洗」災情　官方回應了

二圖看台灣在移動　斷層會偷偷亂動

騎車載好市多披薩　她用這神招完好帶回家

即／深夜雨彈狂炸「11縣市」！

3星座年底走大運！升職+加薪...有望一夕暴富

快訊／IG爆災情！全球大量用戶無預警遭停權

台灣醫師當晚在梨泰院　聽恐怖哀嚎聲衝去救人

4星座年底前好運加持、事半功倍

梨泰院踩踏「事發前影片」曝！後方韓男往前推擠

更多熱門

相關新聞

靠卡會響！北捷推3D造型悠遊卡

靠卡會響！北捷推3D造型悠遊卡

台北捷運公司2021年推出文湖線「列車聲光立體悠遊卡」，引發民眾熱烈搶購，今年再推高運量「捷運381型列車3D造型悠遊卡」，列車仿真設計，聲光效果十足，感應時會響起「嗶嗶嗶」列車離站警示音，預計11月11日上午11時開放111組限量首波販售，沒搶到的人也可於12月購入。

清大校友遭爆詐欺　控王世堅妨害名譽

清大校友遭爆詐欺　控王世堅妨害名譽

開放邊境出入境增1.71倍　蘇貞昌要求吸國外觀光市場

開放邊境出入境增1.71倍　蘇貞昌要求吸國外觀光市場

疫情降了？台大醫「驚見1慘況」還燒得很旺：檯面上看不到

疫情降了？台大醫「驚見1慘況」還燒得很旺：檯面上看不到

台北榮總附近道路也要科技執法　12／1全面開拍

台北榮總附近道路也要科技執法　12／1全面開拍

關鍵字：

11月新制防疫居家隔離3劑令出團旅遊健身房電動自行車科技執法新北租金補貼台北捷運

讀者迴響

熱門新聞

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

2孫命喪梨泰院！爺淚跪靈堂：我無能為力

待民視10年突跳槽！Gino 2年前主持棒落空埋心結

賀瓏提滴妹踩痛處！阿滴台下比中指

姊姊洋裝梨泰院被扯碎　父母發現「多出黑衣」

她卡梨泰院6層人牆！旁邊女孩「5分鐘就斷氣

孩子高燒掛急診　媽狂嗆！醫反應讓眾人讚

「一坨紫色強對流」國家警報響　狂風暴雨影片曝

金錢豹酒店妹家世曝！男友成桶屍

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面