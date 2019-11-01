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200元泡湯抵用券、天眼上線抓三寶！11月「12大新制」上路了

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▲▼冬天烏來野溪溫泉泡湯民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲秋冬來趟國旅有泡湯抵用券200元可以用。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／綜合報導

11月新制一次看！即日起「12大措施、優惠」將陸續上線，好康部分就有秋冬國旅補助「泡湯抵用券200元」、冬遊馬祖莒光及東引鄉各別再享加碼優惠、還有星光郵局正式提供服務。不過除了便民好康之外，也有不少新型執法、罰則上路了，用路人要多加注意。

1.秋冬國旅泡湯抵用券
繼夜市抵用券後，觀光局於11月、12月再推出「泡湯抵用券200元」，只要憑秋冬遊住宿收據就可到合作之溫泉業者免費泡大眾池一次，或享湯屋抵用券200元。

請繼續往下閱讀...

2.冬遊馬祖莒光、東引加碼送好康
為吸引更多旅客冬遊馬祖，馬祖莒光鄉、東引鄉分別宣布加碼活動，今年11月起至明年2月底止，凡到莒光旅遊就可獲得500元消費券，東引鄉則送150ml東引高粱紀念酒2瓶。

▲▼中華郵政，郵局儲匯業務，提款，提款機，ATM。（圖／記者宋良義攝）

▲星光郵局上線、郵局新增2大規定。（圖／記者宋良義攝）

3.中華郵政「星光郵局」
中華郵政於11月起將陸續調整全台6處郵局營業時間，改為中午12時起營業到19時30分，1日起先從台北光華郵局、台中永安郵局、高雄新田郵局等3郵局試辦，15日起新北永和中山路郵局、桃園民生路郵局、台南興華街郵局接續加入試辦。

4.限時、快捷郵件遞送延誤郵資可全退
11月1日起郵局增加新規定，民眾利用限時郵件、快捷郵件遞送信件等若抵達時間延誤，且確定為中華郵政過失所致，限時郵件及國內快捷郵件將可依收取之全部資費補償、國際快捷郵件依收取資費之50%補償，掛號郵件未依規定遞送，也將退回全部郵資。

▲▼麥當勞得來速、歡樂送不再提供吸管。（圖／業者提供）

▲麥當勞得來速、歡樂送11月6日起不再主動提供吸管。（圖／業者提供）

5.麥當勞歡樂送、得來速不再主動提供吸管
冷飲直接喝！麥當勞宣布11月6日起歡樂送、得來速服務不再主動提供吸管，盼消費者一起用行動保護環境。

6.高鐵年底週末增加班次
11月1日起至12月28日止共9週期間，高鐵宣布每週五增開3班次列車（南下2班；北上1班自台中站發車），並於每週六增開南下1班次列車，以加強服務旅客。

7.撕1公斤違規廣告北市府送獎勵
北市環保局為遏止路邊違規廣告單亂象，11月1日起祭出獎勵措施，只要撕下1公斤廣告單就可兌換獎勵品。

8.郵局包裹內含違禁品將被求償
交通部修正《郵件處理規則》，規定寄件人應自行承擔郵件內裝有禁寄之文件、物品或不依規定交寄之責任，如致中華郵政或其他郵件受損害者，11月1日起就可向寄件人請求賠償。

9大禁寄危險物品包含爆炸物（煙火、爆竹等）、壓縮或液體或受壓縮溶解氣體（罐裝瓦斯、防蚊液、殺蟲劑等）、易燃液體（樹脂、黏著劑、香水、化妝水等）、易燃固體及自然物質與水反應物質（如火柴、點火器、打火機）、氧化物質及有機過氧化物（漂白劑、工業用雙氧水等）、毒性物質及感染性物質（殺蟲劑、除草劑等）、放射性物料（放射性廢棄物等）、腐蝕性物質（如強酸、強鹼、水銀、鉛酸電池等）、其他危險物品（如磁鐵、刀劍棍棒或鋰電池等）。

▲台南市立安南醫院社區暨預防醫學科主任蔡忠紘指出，民眾面臨著許多傳染病的威脅，而這些疾病都是可以靠打疫苗來預防。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲公費流感疫苗11月中開放接種。（圖／記者林悅翻攝）

9.公費流感疫苗11月中開放接種
疾管署宣佈，11月15日起將依各類對象接種順序依序開打流感疫苗，接種順序依序為學生、醫事人員11月15日起開打、65歲以上長者及學齡前幼兒12月8日起開打、其他接種對象則需等至明年1月1日。

10.國道「天眼系統」執法
國道1號中山高南下93.5公里新竹南下出口匝道，11月1日0時起正式啟用「天眼」高解析度攝影機，國道警察將針對「違規插隊」、「橫跨雙白線」、「橫跨槽化線」等3項違規進行開罰，違者可處3000至6000元罰鍰。

11.台北市廢棄單車領回要收費
為避免民眾隨意棄置單車，北市環保局11月起將開始收取移置費及保管費，移置費每輛每次100元，保管費第1小時免費，往後每12小時收25元，採累進費率計算，若保管30天後車主未領回，將被以廢棄物處理。

12.北市府轉運站周邊啟用科技執法取締違停
市府轉運站公車停車區違停現象嚴重經常引發交通事故，11月起將以科技執法取締違規停車者，最高罰1200元。

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