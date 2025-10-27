普發1萬元最快11/12入帳　5種領取方式、時間一次看

▲普發現金1萬來了！最快11月12日就可入帳。（圖／路透）

記者柯沛辰、許力方／綜合報導

普發1萬來了！官方網站「10000.gov.tw」近日已上線，有關領取的5種方法、登記方式、入帳時間，《ETtoday東森新媒體》整理一次帶您看懂：

一、誰可領？

1.國內現有戶籍國民。

2.取得居留許可的無戶籍國民。

3.取得永久居留許可地外國人。

4.大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶，並取得居留許可。

5.政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬。

6.115年4月1日至4月30日期間出生的新生兒。

二、如何領？

有5種管道可選：

1.登記入帳

至普發現金官網登記，登錄身分證字號、健保卡號與銀行帳戶，現金將直接匯入指定帳戶。登記時間為今年11月5日至明年4月30日，並依登記時間陸續入帳，詳情見表：

預登記：

網站預計於11月5日至11月9日開放為期5天的「預登記」，採身分證或居留證尾數分流，11／10起則不限尾數。

2.ATM領現

11月17日至明年4月30日，準備好健保卡號、身分證字號，持提款卡至各合作金融機構ATM，插卡後選擇「普發現金領取」功能，依畫面指示輸入提款卡密碼、身份證字號、健保卡號，直接領取現金。無須網路登記或事先申請。

3.郵局領現

11月24日起，攜帶身分證正本、健保卡至全國任一郵局窗口，核對身分後即可領取現金。

4.造冊發放

(一)、 特定偏鄉：交通不便地區民眾，可至屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉當地7個派出所或分駐所登記。登記時間為10月24日起至10月28日（每日8時至18時），通過後於11月12日至11月25日（每日8時至18時）前往登記的派出所或分駐所領取現金。如未於上述期間領取，仍可按照登記入帳、ATM領現或郵局領現之開放時間自行領取。

(二)、 矯正機關收容人：矯正署造冊發放，由各機關轉入收容人保管金，無須查詢個人郵局或金融機構帳戶。

5.特定族群直接入帳

針對不便領取的部分族群，政府將直接將現金匯入帳戶，無須登記或申請，對象包括：

（一）、領有勞保年金給付者（含老年年金、失能年金、遺屬年金）。

（二）、領有勞工災保年金給付者（含失能年金、遺屬年金）。

（三）、領有國民年金者（含原住民給付）。

（四）、領有老農津貼者。

（五）、領有農民退休儲金者。

（六）、領有勞工退休金之月退休金者。

（七）、領有身心障礙者生活補助費者。

（八）、領有中低收入老人生活津貼者。

（九）、依國軍退除役官兵就養安置辦法之全部供給制安置就養榮民。

（十）、依兒少福利與權益保障法安置之兒童及少年。

（十一）、各級政府機關因公派駐國外於國內現無戶籍人員及其具我國國籍眷屬。

三、如何查？

10月23日起，普發1萬官網（https://10000.gov.tw）已上線，有「誰能領」、「如何領」、「常見問題」、「最新消息與法規」、「防詐騙專區」、「捐款資訊」等資訊供查詢。

另外，1988免付費客服專線也已於10月24日啟用，每日服務時間為上午8點至傍晚6點半。

財政部提醒，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登記，也不會要求民眾到ATM或網銀操作轉帳。若接獲可疑網站或訊息，應立即撥打165反詐騙專線通報，或至普發1萬官網查證，不要點擊陌生連結或填寫個資，以免受騙上當。