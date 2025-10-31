國道12處霧區設閃光黃燈　明天起事故自動示警

▲國道霧區設置閃光黃燈。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

每年11月到隔年3月因地形和季風因素，國道易有濃霧影響行車視線，為減少國道事故發生，11月1日起，高公局於國道12處霧區設置閃光黃燈，新增交通事件輔助警示機制，一旦發生事故，閃光黃燈將啟亮示警。

國道部分路段因地形、氣候因素易產生濃霧影響視距，導致駕駛人不易判斷路況，進而可能引發事故和車禍。為降低風險和事故，高公局於國道霧區路段設置閃光黃燈，一旦國道在能見度降至400公尺以下時自動啟亮，顯示前方道路線形。上游之資訊可變標誌CMS也會顯示「前方濃霧請開頭燈」及「某地點濃霧/請開頭燈」，提醒用路人小心駕駛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為加強提醒國道用路人前方路況，高公局將於設有霧區閃光黃燈之路段，新增交通事件輔助警示機制。高公局宣布，自114年11月1日起，將於國道設有霧區閃光黃燈之路段，在主線發生事件時，啟亮閃光黃燈提醒用路人注意前方路況。

▲國道霧區設置閃光黃燈。（圖／高公局提供）

高公局說明，設置閃光黃燈霧區路段主線如發生事故、故障車、散落物等事件時，除於上游之資訊可變標誌CMS會顯示事件地點及類型訊息外，事件上游路段之兩側閃光黃燈亦會隨之啟亮，讓用路人可提前準備，隨時採取適當應變。

高公局表示，國道兩側閃光黃燈啟亮時，表示前方主線有異常狀況，可能遇到濃霧能見度不佳或有交通事件發生，駕駛朋友應特別提高警覺，做好減速準備，以保持行車安全。