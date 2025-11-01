　
「鈺洲啟航」擱淺野柳險釀生態危機　運安會：未考量天氣風險

▲▼鈺洲啟航輪擱淺於野柳岬岸際情形。（圖／航港局提供）

▲鈺洲啟航輪擱淺於野柳岬岸際。（圖／航港局提供）

記者周湘芸／台北報導

大陸籍貨輪「鈺洲啟航」去年康芮颱風侵襲期間，因動力不足擱淺於野柳，險釀生態危機。國家運輸安全調查委員會公布調查報告指出，主因該公司未考量潛在天氣風險、船舶動力不足所致，且我國未具大型拖救船舶能量，以致拖救延誤。

去年10月康芮颱風導致「鈺洲啟航」擱淺於野柳地質公園，且船上存有高達284噸餘油，一度造成野柳及北海岸地區生態危機，今年9月完成船體浮揚脫淺，並拖往韓國進行進一步處置。

運安會調查指出，鈺洲啟航出港後風浪增強，船長考量動力狀況及轉向能力，研判無法依基隆港務分公司航管中心及公司建議返回基隆港錨地，決定在深水海域下錨。因船長未畫設錨位圈以確認船位，誤判該輪往岸際漂移，且未發現當時已具備返回基隆港錨地足夠動力，經獲知當日無大型拖船可協助脫險後決定棄船。

運安會指出，船長棄船後，該輪持續遭遇惡劣天氣侵襲，因下錨海域為岩石底質，且錨鍊長度不足水深3倍，造成該船流錨並向南漂流，約30小時後擱淺於野柳礁岩。

運安會表示，鈺洲啟航因主機動力不足及裝載超寬貨物風壓阻力，導致該輪航行於風力7級以上海域時，船舶操縱性能不佳。此外，出港後因風浪及主機相關因素，有雙主機排氣溫度升高及船速下降現象，且航行前保養時發現，右主機空氣冷卻器的空氣通道存在鐵鏽及髒污，可能導致右主機進氣量不足，影響燃燒效率。

運安會指出，該公司未考量東北季風的潛在風險，加上其動力不足的狀況，航線規劃欠周延。此外，基隆港先前曾發生數起事故，肇事船舶均未使用出港航道，以抄捷徑方式出港，當遇強烈東北季風時易致擱淺。

運安會也說，鈺洲啟航棄船前後急需拖船救援，因我國並未具備大型拖救船舶能量，以致該公司求助中國相關單位，而無法及時抵達予以拖救。

運安會對此提出6項建議，其中，建議「海南鈺洲國際航運有限公司」強化所屬船隊對船員的訓練及考核制度；派遣船舶執行任務前，應全面評估所屬船隊主機重要設備情況、裝載貨物的特性與配置、預定航行海域的天氣狀況，及航線上可能遭遇的海象變化。

運安會建議台灣港務公司，重新檢視商港法第72條，兼顧港區安全管理的應變需求，並保障求償權益的平衡措施；落實船舶交通服務指南規定，要求基隆港進、出港船舶確實遵守基隆港分道航行規定；依據災害防救法及其相關規定，於台灣北部海域建立大型拖救船舶能量。

另建議海洋委員會海巡署，檢視高緯度遠洋巡護船建置計畫，確保拖帶能力及耐風浪等級足以執行我國周邊海域的海難應變與救援任務。

10/30 全台詐欺最新數據

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

相關新聞

「稀有偽虎鯨」吉貝岸際擱淺亡！　中華鯨豚協會：解剖採樣

「稀有偽虎鯨」吉貝岸際擱淺亡！　中華鯨豚協會：解剖採樣

一隻近5公尺長的稀有「偽虎鯨」，今天被發現擱淺在澎湖吉貝北方岸際，可惜已告氣絕，中華鯨豚協會今天下午專程前往剖檢採樣，了解鯨豚死亡原因。

電動公車燒成火球　運安會：單一個案「也可能變系統性問題」

電動公車燒成火球　運安會：單一個案「也可能變系統性問題」

遊覽車撞涵洞奪命　運安會調查：駕駛誤判、標誌不足

遊覽車撞涵洞奪命　運安會調查：駕駛誤判、標誌不足

楊梅休息站匝道連14起事故　運安會罕見發公路「安全通告」

楊梅休息站匝道連14起事故　運安會罕見發公路「安全通告」

船長出海遇大浪擱淺　金門海陸聯手驚險救援

船長出海遇大浪擱淺　金門海陸聯手驚險救援

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

