生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊梅休息站匝道連14起事故　運安會罕見發公路「安全通告」

▲國道一號楊梅休息站昨晚發生電動車自撞事故，造成4死4傷悲劇，其中倪姓駕駛1家5口卻有3人不幸往生，圖為警消灌救畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲今年1月25日國1號楊梅休息站發生電動車自撞起火事故，運安會發出安全通告。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今年1月25日一輛電動車撞上國1楊梅服務區匝道分隔島起火，釀4死4重傷，國家運輸安全調查委員會9月公布調查事實資料，揭露該地14起事故中有11件都在分隔島鼻端，匝道轉彎半徑與竣工圖不符。運安會近日再發布公路罕見「安全通告」，建議交通部高公局檢視動線和安全性，盡速研擬優化措施，避免再發生。

楊梅服務區今年1月發生重大電動車火燒車事件，該輛電動車高速猛烈自撞國1楊梅服務區匝道分隔島鼻端後，煞車油與電動機油外洩，與高壓電池受損共同作用引發火勢，事故後僅3秒便竄出明火，短時間內吞噬整輛車，釀4死4重傷慘劇。

國家運輸安全調查委員會9月也曾公布調查事實資料，指楊梅服務區啟用未滿4年已發生14起事故，11件都在分隔島鼻端；更發現匝道實際轉彎半徑與竣工圖不符，彎道比原設計更小。緊接著運安會再度在9月22日發布罕見的「重大公路事故調查期間運輸安全通告」。

運安會表示，依據事實資料報告，發現事故路段道路工程相關現況，有部分與法規建議值或原設計規範不一致，導致出現以下2種狀況，包括穿越性匝道與主線間分隔島鼻端前路段存在向左短曲線；穿越性匝道與小型車停車場間分隔島鼻端後路段之右側路肩寬度低於法規建議值。

此外，往小型車停車場路口匝道內側存在向右短曲線，自民國110年12月25日啟用至114年5月底，楊梅休息站入口匝道附近已發生14件事故，其中114年1月25日事故發生後，仍再發生兩件類似事故，顯示該路段可能存在行車安全風險。

運安會在安全通告中也提出建議，要求交通部高速公路局檢視該事故路段行車動線、道路及交通工程設施之安全性，儘速研擬並執行相關優化措施，以避免類似事故再發生。

高公局則回應，安全通告所列事項，經檢視尚符規範，所提建議事項，將邀顧問公司及相關單位進一步優化及研議精進措施。

09/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

搶救小沂乾姑丈！屋內灌滿泥沙畫面曝
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

堰塞湖最新空拍「蓄水還有700萬噸」　林保署：仍可能局部淹水

志工背鏟子、扛鍋子抵光復　台鐵：穿過車門你就是守護台灣的超人

最多領1萬！高雄重陽禮金10／15發放　57萬人快看領取懶人包

宣布恢復營運！新光三越發信425萬會員　喜喊：台中中港店回來了

不敗教主捐三菱「頂配的OUTLANDER」到花蓮：人溺己溺、雪中送炭

台中新光三越「明恢復營運」！　官方聲明曝光：新店規格整建修復

機場白牌車接送亂象多　司機喊話：開放合法多元計程車載客

獨／台中新光三越明強勢回歸！超猛好禮曝　3千櫃哥姐備戰

中華郵政祭6大措施助災民重建　捐款免手續費、賑災物資免郵資

「台灣就像我的故鄉！」　李多慧捐30萬：祈願花蓮早日恢復

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

徐榛蔚向賴清德提3需求！「這1點」讓他看傻

物資湧入花蓮！志工見「超噁1幕」怒：這不是垃圾場

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

光復鄉水又滿起來！　居民凌晨示警

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

佛祖街2歲童微弱哭喊：救救阿公阿嬤　尋「聲」奇蹟救3人

雲端發票少1設定　幸運兒大獎掰：很多人不知

光復鄉幾乎滅鄉　「農地全被淹」衛星對比照曝

收到緊急通知！竹北吊車大王「再調出怪手、水車」前進花蓮

交通安全電動車楊梅服務區匝道火燒車運安會安全通告

