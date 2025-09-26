楊梅休息站匝道連14起事故　運安會罕見發公路「安全通告」

▲今年1月25日國1號楊梅休息站發生電動車自撞起火事故，運安會發出安全通告。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今年1月25日一輛電動車撞上國1楊梅服務區匝道分隔島起火，釀4死4重傷，國家運輸安全調查委員會9月公布調查事實資料，揭露該地14起事故中有11件都在分隔島鼻端，匝道轉彎半徑與竣工圖不符。運安會近日再發布公路罕見「安全通告」，建議交通部高公局檢視動線和安全性，盡速研擬優化措施，避免再發生。

楊梅服務區今年1月發生重大電動車火燒車事件，該輛電動車高速猛烈自撞國1楊梅服務區匝道分隔島鼻端後，煞車油與電動機油外洩，與高壓電池受損共同作用引發火勢，事故後僅3秒便竄出明火，短時間內吞噬整輛車，釀4死4重傷慘劇。

國家運輸安全調查委員會9月也曾公布調查事實資料，指楊梅服務區啟用未滿4年已發生14起事故，11件都在分隔島鼻端；更發現匝道實際轉彎半徑與竣工圖不符，彎道比原設計更小。緊接著運安會再度在9月22日發布罕見的「重大公路事故調查期間運輸安全通告」。

運安會表示，依據事實資料報告，發現事故路段道路工程相關現況，有部分與法規建議值或原設計規範不一致，導致出現以下2種狀況，包括穿越性匝道與主線間分隔島鼻端前路段存在向左短曲線；穿越性匝道與小型車停車場間分隔島鼻端後路段之右側路肩寬度低於法規建議值。

此外，往小型車停車場路口匝道內側存在向右短曲線，自民國110年12月25日啟用至114年5月底，楊梅休息站入口匝道附近已發生14件事故，其中114年1月25日事故發生後，仍再發生兩件類似事故，顯示該路段可能存在行車安全風險。

運安會在安全通告中也提出建議，要求交通部高速公路局檢視該事故路段行車動線、道路及交通工程設施之安全性，儘速研擬並執行相關優化措施，以避免類似事故再發生。

高公局則回應，安全通告所列事項，經檢視尚符規範，所提建議事項，將邀顧問公司及相關單位進一步優化及研議精進措施。