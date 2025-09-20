船長出海遇大浪！擱淺礁石求救援　金門海陸聯手驚險搶救

▲漁船在北碇島礁石群擱淺，船長驚險獲救。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚／金門報導

海巡署第十二巡防區於昨(19)日下午3時35分，接獲北碇海哨通報，國籍漁船「金O一」於北碇島礁石群擱淺，船上僅郭姓船長1人。北碇駐軍立即派員救援，同時間通報海巡隊派艇協助，巡防艇最後於下午5時許順利自北碇礁石區接駁遇險漁民並送回復國墩漁港。

據海巡隊調查，郭姓漁民昨(19)日下午2時30分許駕乘「金」船自復國墩漁港出港，前往北碇海域作業，3時過後海面突起風浪並下起大雷雨，郭男評估小漁船已難敵風浪，若繼續作業或強行返港均有翻船之虞，因此決定將漁船開往北碇島擱淺求生。

北碇駐軍海哨發現「金」擱淺後立即派員將郭男救援上島，並為其處理身上擦傷、提供熱食與衣物保暖。金門海巡隊接獲通報後也立即出動CP-1031艇前往，並於5時許將郭男接駁上艇，送返復國墩漁港，因郭男身上僅受擦傷，無生命危險，且傷勢已獲駐軍初步檢傷與包紮，不願就醫而自行返家。

海巡署呼籲，近期正值颱風季節，海象不穩，提醒漁民從事海上作業時務必密切注意天候變化，出港前確認船舶設備與安全措施，並隨時關注颱風動態，以確保自身與船舶安全。民眾從事各項親水活動務必注意潮汐變化，做好安全防護措施，民眾對於海上遇有急難救助事件，可撥打海巡服務專線「118」。