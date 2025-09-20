　
社會焦點

船長出海遇大浪！擱淺礁石求救援　金門海陸聯手驚險搶救

▲漁船在北碇島礁石群擱淺，船長驚險獲救。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲漁船在北碇島礁石群擱淺，船長驚險獲救。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

海巡署第十二巡防區於昨(19)日下午3時35分，接獲北碇海哨通報，國籍漁船「金O一」於北碇島礁石群擱淺，船上僅郭姓船長1人。北碇駐軍立即派員救援，同時間通報海巡隊派艇協助，巡防艇最後於下午5時許順利自北碇礁石區接駁遇險漁民並送回復國墩漁港。

據海巡隊調查，郭姓漁民昨(19)日下午2時30分許駕乘「金」船自復國墩漁港出港，前往北碇海域作業，3時過後海面突起風浪並下起大雷雨，郭男評估小漁船已難敵風浪，若繼續作業或強行返港均有翻船之虞，因此決定將漁船開往北碇島擱淺求生。

▲

北碇駐軍海哨發現「金」擱淺後立即派員將郭男救援上島，並為其處理身上擦傷、提供熱食與衣物保暖。金門海巡隊接獲通報後也立即出動CP-1031艇前往，並於5時許將郭男接駁上艇，送返復國墩漁港，因郭男身上僅受擦傷，無生命危險，且傷勢已獲駐軍初步檢傷與包紮，不願就醫而自行返家。

海巡署呼籲，近期正值颱風季節，海象不穩，提醒漁民從事海上作業時務必密切注意天候變化，出港前確認船舶設備與安全措施，並隨時關注颱風動態，以確保自身與船舶安全。民眾從事各項親水活動務必注意潮汐變化，做好安全防護措施，民眾對於海上遇有急難救助事件，可撥打海巡服務專線「118」。

09/21 全台詐欺最新數據

相關新聞

台灣海峽規模5地震　氣象署：32年來最大

台灣海峽規模5地震　氣象署：32年來最大

今天(20日)6時56分發生芮氏規模5地震，震央位金門縣政府東方93.9處，屬極淺層地震，氣象署表示，該地區地震不多，32年來僅發生13起，今天規模5.0地震為32年來觀測到最大地震。

43隻保育海豚慘淪釣餌　屏東漁船瘋狂獵殺下場慘了

43隻保育海豚慘淪釣餌　屏東漁船瘋狂獵殺下場慘了

廈門男帶肉鬆麵包闖金門！嗆「現場吃掉」下場曝光

廈門男帶肉鬆麵包闖金門！嗆「現場吃掉」下場曝光

詐團假冒檢警、金管會詐200萬　警跨海逮人

詐團假冒檢警、金管會詐200萬　警跨海逮人

女陸客金門自由行遭撞！頭部重創命危腦死　搭船返廈門醫治

女陸客金門自由行遭撞！頭部重創命危腦死　搭船返廈門醫治

