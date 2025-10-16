電動公車燒成火球　運安會：單一個案「也可能變系統性問題」

▲今年6月大都會客運公車突起火全面燃燒。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者李姿慧／台北報導

今年6月16日一輛大都會客運電動公車自燃燒成火球，運安會立案調查，明年10月將完成最終調查報告。運安會主委林信得今前往立法院交委會備詢時指出，該事件可能是單一個案，也可能變系統性問題。由於調查尚未結束，加上2030年市區公車將全面電動化，立委則要求「發言謹慎、不要渲染」。

一輛大都會汽車客運所屬的電動公車，今年6月16日執行262路線載客任務，車載駕駛員1名及約7名乘客，行經台北市松山區敦化北路往北之長庚醫院公車停靠站時，駕駛發現儀表顯示電池異常，停車疏散旅客，隨後巴士突然起火燃燒，事故車輛全毀，駕駛員及時疏散乘客，所幸無人傷亡。

國家運輸安全調查委員會今日前往立法院交通委員會進行業務報告指出，該案屬第1級重大公路事故，預計明年1月發布事實資料報告，明年10月完成最終調查報告。

立委洪孟楷質詢表示，今年6月電動巴士起火，造成民眾恐慌，「這是單一事件？還是電動巴士系統性問題？民眾擔心電動巴士安危問題，加上2030年大眾運輸公車將全面電動化，這個政策會不會延宕？」事實資料明年一月才要公布，但現在還有那麼多電動巴士在路上跑。

運安會主委林信得答詢時則脫口而出，指大都會電動公車起火案可能是單一個案，但也有可能變成系統性問題。

不過該發言引起洪孟楷不滿，洪孟楷說，本來想如果是個案，可以讓民眾安心，希望運安會發言要謹慎、不要渲染。

林信得則表示，該起電動公車起火案還在調查中，電池老化也是調查重點，未來也會針對相關肇因和風險提出精進改善的建議方案。