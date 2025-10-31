網路謠言衝擊生計　產銷班澄清無假冒農會名義

▲養蜂產銷班推廣組澄清，其產品原料均來自經農會輔導、合法立案的產銷班蜂農，並非直接掛名農會販售。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

網路流傳多年、指控特定蜂蜜產品假冒「東山區農會」名義販售，來源不實的謠言，近期再度對養蜂產業造成衝擊。對此，台南市東山區農會已在官網澄清，這些商品並非農會生產。而被影射的養蜂產銷班推廣組也出面說明，強調其產品原料均來自經農會輔導、合法立案的產銷班蜂農，並非直接掛名農會販售。

產銷班推廣組台中主任黃國輝表示，相關謠言已導致銷量在一年內腰斬超過一半。他解釋，產銷班與東山區農會輔導的蜂農合作已數十年，將收購的龍眼花蜜、蜂王乳等原料，加工製成喉糖、蜂蜜等產品，透過說明會、網購等通路銷售。為證明產品安全性，黃國輝出示多項文件，包括SGS農藥與動物用藥「未檢出」的檢驗報告、產品責任險投保證明，以及台灣養蜂協會核發的「國產蜂產品證明標章」授權書，強調所有產銷流程皆有紀錄可循。

面對部分民眾質疑產品價格偏高，宜蘭組主任蔡金河指出，台灣養蜂業正面临嚴峻挑戰。受氣候變遷及蜂農老化影響，近六年國內蜂蜜產量已近乎腰斬，從過去能外銷，到現在內銷供應都顯得吃緊，導致原料收購價格逐年攀升。

產銷班表示，他們努力為蜂農打開通路，卻屢遭不實謠言與同業中傷，甚至有人冒用其名義詐騙，嚴重影響營運。他們呼籲外界停止散播錯誤訊息，並已委請律師蒐證，不排除採取法律途徑，以維護蜂農與整體產業的永續發展。