民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

threads網友大呼勾魂！起司變身酥脆口感加蜂蜜　逆天口感料理小白絕對要試

▲▼hreads,起司,蜂蜜,料理,創意,人氣。（圖／業者提供）

▲這次狂被掃到的熱話題非「酥脆起司＋蜂蜜」莫屬。（圖／擷取自IG，下同）

記者錢雅惠／綜合報導

酥脆起司＋蜂蜜：網友狂推「神仙組合」

最近在Threads上引發熱烈討論的「奇葩食物配對」你有被掃到嗎？這次狂被掃到的熱話題非「酥脆起司＋蜂蜜」莫屬！簡單起司片，就能變身成讓人驚呼的創意料理。柔滑綿密的起司自帶鹹香勁道，加上蜂蜜的金黃甜蜜，入口瞬間就像戀愛一樣，嘴巴直接被幸福包覆佔滿。網友們狂刷留言：「起司微波後真的變超香!」「這甚麼神奇吃法完全沒想過！」根本就是在家也能完成的私宅驚喜料理。


一分鐘神還原threads上熱議小點：香氣噴鼻＋酥脆雙重享受


這道不斷在threads上被討論的宅家私人料理作法簡單到爆！料理小白也能輕易嘗試。起司切四等分，放進微波爐微波一分鐘，出爐那一刻，空氣瀰漫起司誘人的香氣，單吃外酥內軟，還帶著起司的香濃綿密奶香。再淋上蜂蜜，視覺直接大滿分，拉起蜂蜜絲的瞬間超療癒，咬下去「咔嗞」一聲，濃郁鹹香立刻被蜂蜜的柔甜中和，根本就是舌尖上最忘我的趴踢！

更多起司創意吃法

▲▼hreads,起司,蜂蜜,料理,創意,人氣。（圖／業者提供）

▲網友們狂刷留言：「這甚麼神奇吃法完全沒想過！」。（圖／擷取自threads，下同）

蜂蜜只是這波討論的起手式，也有網友分享淋上巧克力醬有如甜品級的享受，加上煉乳又能嚐出滿滿少女心，花生醬更是濃厚系玩家的最愛。若想來點鹹口驚喜，番茄醬的酸甜更意外圈粉，帶來「迷你披薩」的錯覺，而討論度超高的海苔脆片＋起司、茶葉蛋＋起司，甚至是冰淇淋銅鑼燒＋起司，都被網友認證是「一試就上癮」的黑馬組合。沒有烤箱或微波爐也完全不是問題！直接在起司淋上蜂蜜，就能一秒變身療癒小點；或夾進吐司、貝果，搭配蘇打餅乾，鹹甜交錯讓美味時光瞬間升級。想像一下，週末窩在宿舍追劇、晚上加班後的小確幸，或是辦公室午休和同事偷偷分食，這些創意料理都能成為療癒心靈的「快樂小幫手」。從甜到鹹，每一種搭配都像翻開味覺新篇章，也難怪會在 Threads 上持續掀起熱議，讓人看完就想立刻動手試試看。

從爆紅的酥脆起司加蜂蜜，到網友腦洞大開的各種創意吃法，起司是人人都能隨手解鎖的「快樂料理神器」，想變換不同嘗鮮口味的你，一定要試試。

08/26 全台詐欺最新數據

超逼真草莓果醬吐司變成電源開關

超逼真草莓果醬吐司變成電源開關

你能想像家裡的電燈開關，竟然藏在一片果醬吐司裡嗎？日本創意達人小田さん（@odasan）又出手製作出新一波鬧中帶萌的搞怪作品，全新進化版「果醬吐司電燈開關」，不僅外觀超擬真，還真的可以一指開燈，讓網友笑說「每天都想開關個10次！」

營養師：酪梨不是水果、吃多熱量恐破表

營養師：酪梨不是水果、吃多熱量恐破表

河北彩伽才第2！！現役AV女優人氣排行榜「冠軍是她」

河北彩伽才第2！！現役AV女優人氣排行榜「冠軍是她」

選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

藝術夏令營人氣爆棚「藝起學」夏令營啟發小小藝術家創意力

藝術夏令營人氣爆棚「藝起學」夏令營啟發小小藝術家創意力

