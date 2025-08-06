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收購郭台銘連署書　彰化縣議會前秘書等4人獲緩刑

▲連署郭台銘彰化縣議會秘書起訴。（圖／翻攝自彰化縣議會）

▲幫忙連署郭台銘彰化縣議會秘書獲判緩刑。（圖／翻攝自彰化縣議會）

記者唐詠絮／彰化報導

鴻海創辦人郭台銘尋求連署參選2024年總統，彰化縣議會前黃姓秘書傳訊給前鹿港鎮農會張理事長，「幫忙連署、有給手續費」、「時機歹歹加減賺」，並以每份300-350元不等金額拉家人幫忙連署，法院依違反《總統副總統選舉罷免法》判處6月至9月不等有期徒刑，全數獲緩刑，並需繳納6萬至65萬元不等金額給國庫。

全案起因於2023年9月12日，時任彰化縣議會黃姓秘書，在Line群組傳訊給時任鹿港鎮農會理事長的張男「郭台銘連署9月19日開始，有給付手續費，一百份為單位，麻煩幫忙」，張男竟回覆「ok，時機歹歹加減賺」，這段對話成為檢方重要證據。

檢調查出，張男隨即以每份350元代價，指示農會草港分部陳姓出納專員協助收購連署書。陳女不僅自己連署，更找來弟弟、祖母及友人等4人參與。張男的蔡姓妻子也積極動員，傳訊給弟弟表示：「連署用的，1人有300元可拿」，最後成功收集父母、兒子及3名友人身分證辦理連署。

▲連署書需要用到身分證及簽名。（合成圖／翻攝中選會）

▲參選總統副總統連署書。（合成圖／翻攝中選會）

經查，這4人共收購10份連署書，張男於2023年10月底將連署書送至彰化縣議會。同年11月警方接獲檢舉後，報請彰化地檢署指揮偵辦，查扣張男用來聯繫的手機，全案因此曝光，並依涉依違反總統副總統選舉罷免法等罪嫌起訴。

彰化地院審理後認定，4人共同犯《總統副總統選舉罷免法》第87條第1項第2款行求、期約賄賂罪。其中張姓前理事長被判處9月徒刑、緩刑3年，需向國庫繳納65萬元；其餘3人各判6月徒刑、緩刑2年，分別需繳納6萬至10萬元。4人均併科罰金50萬元，並褫奪公權1年。

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