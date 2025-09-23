關農推廣「吃在地 享當季」　大小朋友快樂學習烘焙美食

▲台東關山農會推廣「吃在地 享當季」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

關山鎮農會今年獲得農糧署計畫支持，八月起舉辦六場「在地食材推廣」與食農教育活動，場場都受到熱烈迴響。課程結合關山特色農產品，由專業講師帶領大小朋友親手體驗烘焙，從揉麵、打蛋到創意料理，每一步都洋溢著學習與歡笑。本週六的最後一場活動名額甫開放即秒殺，顯示推廣在地農產的魅力十足。

活動中，參與者以紅龍果為主原料，製作成奶凍、米果、蛋糕等繽紛甜點，不僅外觀鮮豔誘人，口感也別具特色。現場小朋友專心揉著麵糰、學習製作戚風蛋糕，展現出食農教育寓教於樂的一面。

「米國學校」負責人宋祥生表示，關山不僅擁有豐富的農產品，也規劃多元農村體驗遊程。此次活動以「米國學校」為核心，透過農糧署推動的「吃在地、享當季」理念，邀請專業講師設計互動課程，讓民眾從實作中更加認識在地食材與飲食文化。

台東縣議員陳宏宗也指出，許多優質農產品往往因產量過剩未能及時銷售，造成農民損失，因此他積極號召親友揪團「包場」支持。他特別推廣關山老蘿蔔以及當季南瓜、火龍果、番茄、鳳梨釋迦、小黃瓜、酪梨、西瓜、哈密瓜等，透過料理體驗，讓民眾品嚐到在地好滋味，同時更了解食材的生產過程與文化底蘊。

農會強調，這項計畫不僅提升關山食農體驗遊程的知名度，也能帶動實質經濟效益與社區合作，打造共榮共好的農村發展模式。烘焙講師葉鎮華則分享，以紅龍果作為主要材料，能製作紅龍果圈、戚風蛋糕、奶凍等料理，不僅有助於因應生產過剩，更展現健康飲食與低碳環保的精神。