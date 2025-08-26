獲農會系統表態支持！　許智傑初選如虎添翼

▲許智傑率先拜訪高雄地區農會，並獲理事長李清讚、余清榮常務監事、李永堂總幹事支持、力挺。（圖／翻攝自Facebook／許智傑）

政治中心／高雄報導

2026高雄市長戰況激烈，農、漁系統都是在選舉扮演極有影響力的單位，也是問鼎市長必須要拉攏的對象。而高雄農會會員逾6.3萬人，影響力不容小覷，據了解，許智傑已率先拜訪高雄地區農會，並獲理事長李清讚、余清榮常務監事、李永堂總幹事支持、力挺。另外，許智傑也強調，會協助爭取農民福利，他承諾，「被稱為農業立委，未來會成為最重視農民的市長」。

民進黨2026高雄市長初選戰況激烈，目前已表態參選的許智傑、邱議瑩、賴瑞隆三位參選人各據山頭，也積極地尋求民間各界與地方組織系統的支持，以往農、漁系統都是在選舉上扮演極有影響力的單位，也是問鼎市長必須要爭取的對象。

而農會系統在各級選舉扮演關鍵角色，高雄農會會員逾6.3萬人，影響力不容小覷，據了解，許智傑已率先拜訪高雄地區農會，並獲理事長李清讚、余清榮常務監事、李永堂總幹事支持。

24日許智傑更在臉書發出高雄農會力挺短片，畫面中可見曾被視為王金平左右手的全國農會理事長蕭漢俊、高雄市農會理事長楊榮南、高雄地區農會總幹事李永堂等同框力挺。當地人士解讀，農會系統在民進黨初選已做表態，為許智傑增添強大奧援。

對於許智傑率先贏得農會力挺，勢必連帶影響接下來各界支持的板塊，到底是誰能出線代表民進黨與國民黨的柯志恩抗衡更添變數。

針對農會表態力挺許智傑，其實有跡可循，6月許智傑在高雄福容飯店舉辦《AI型農．智慧耕耘座談會》，當時不僅吸引百位農友、青農代表參與，農會系統上更由高雄市農會楊榮南理事長率隊帶領近17區的農會三長全員出席，而在各地區農會所辦理餐會、風災農損上的考察，都可以看見農會要角與許智傑的緊密互動。

因此，在各界遲不敢表態的市長初選階段由農會投下支持許智傑的震撼彈，如今看起來並不意外。

另外，許智傑表示，身為國會民意代表，應該要站在照顧農民、重視農糧生產與引導國家農業轉型的立場上去思考並協助，因此除了中央因主動對於農業生產、風災補助上主動性的介入關懷，在開拓農業發展上更要以強化外銷、加工、行銷三面向為農民創造更多元發展的機會。

高雄地區農會總幹事李永堂指出，對比軍、公、教、漁因應物價通膨與民生所需進行薪資調漲，國營事業調漲2.3%、軍公教也有3%的調升，然而農會在這區塊並不曾獲得重視，農會職員薪水架構30年從未更動！

許智傑也強調，會協助爭取農民福利，在薪資比例與營利盈餘考量上，與農業部多加研究，他承諾，「被稱為農業立委，未來會成為最重視農民的市長」。

▼許智傑在臉書發出高雄農會力挺短片，畫面中可見曾被視為王金平左右手的全國農會理事長蕭漢俊、高雄市農會理事長楊榮南、高雄地區農會總幹事李永堂等同框力挺。（圖／翻攝自Facebook／許智傑）