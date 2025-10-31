防堵非洲豬瘟疫情擴散　海巡署全面加強國內航班物流拆檢

▲海巡署金馬澎分署因應非洲豬瘟疫情，加強離島返臺航線的船舶、貨物、旅客行李檢查。（圖／記者鄭逢時翻攝）

記者鄭逢時、潘鳳威／金門報導

因應國內非洲豬瘟疫情，行政院加強郵包、快遞貨物及高風險旅客行李查驗，提高人工抽驗比例，並加強邊境走私查緝。海巡署金馬澎分署配合中央政策，針對離島返臺航線的船舶、貨物、旅客行李及郵包，全面提升安檢與人工拆檢率。由於馬祖近期又發現陽性海漂豬屍，分署已派副分署長吳建冠駐地督導防疫工作，全力阻絕疫情入境。

金馬澎分署指出，金門、馬祖及澎湖客（貨）船往返本島，為防止禁運豬肉及肉製品流入，已全面加強「貨、船、人、郵」檢查。30日共查驗冷凍貨櫃107櫃、拆檢貨物231件，比平時提高20%以上；馬祖地區郵包檢查比率提升至92%，共357件，並搭配X光機及偵搜犬輔助。

台馬航線因疫情期間海象不佳停航至31日才恢復，為避免貨物滯留影響運送，海巡已加派人力提前檢查。同時針對海漂廢棄物集中處所，全天候加強岸際巡邏，30日共派出89車次、187人次，巡查178處灘岸。

分署強調，非洲豬瘟威脅全民食安及相關產業，呼籲民眾勿違規攜帶肉製品入境，遵守防疫規定，並如發現可疑或違法情況，可撥打海巡署「118」專線，共同守護國人健康與產業安全。