渣男「古早身分證」配偶欄空白裝單身　騙小三嘿咻被妻抓包慘了

▲高雄渣男用舊身分證騙小三上床被抓包。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名余姓渣男婚後不安分，瞞著老婆偷吃，他與盧姓小三滾床單，還謊稱自己沒結婚，還拿出「高雄縣時代」的舊身分證，由於上面的配偶欄是空的，盧女信以為真，沒想到4個月後兩人床戰時慘被元配活逮，余妻事後提告求償。法院審理後雖認定盧女「也是受害者」，但因她當場簽下和解書，仍被判要與渣男連帶賠償70萬元。

判決指出，余男與妻子結婚3年後偷吃盧女，甚至將她帶回舅舅家嘿咻，盧女發現家裡有小孩用品，心生懷疑，質問余男是否有老婆小孩，沒想到余男一秒上演「假單身騙情戲碼」，傳出一張舊版身分證，配偶欄空白，讓盧女誤以為他真是單身。

兩人陷入熱戀後，幾乎夜夜纏綿，沒想到才過4個月，余妻突然衝進住處，親眼目睹丈夫與小三正在纏綿，怒氣爆棚，找來親友助陣，現場火爆對峙，最終余、盧兩人自知理虧，簽下和解書同意賠200萬元，但事後卻一毛未給。

余妻氣不過提告，要求依和解書賠70萬元，並再追討30萬元侵害配偶權。法官審理時，盧女哭訴自己「也是被騙」，根本不知道對方已婚；余男則辯稱「和解書是被迫簽的」。

法官審酌證據後認為，盧女確實被騙，免負侵權責任，但和解書確屬自願簽下，最終判余、盧兩人應連帶賠70萬元，全案還可上訴。