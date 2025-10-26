21歲母胎男脫單　見女友「每天做1事」愣：形象崩壞！全場罵翻

▲女友天天上廁所，讓他感到形象崩壞。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

不少單身者都希望可以找到靈魂伴侶，甚至對戀愛有許多甜蜜的幻想，一名男大生表示，結束21年母胎單身的生活，沒想到交往後，卻發現女友在日常習慣上的種種「反差」，讓他感到困惑，其中最令他難以適應的是女友「每天大便」，想知道如何暗示女友，上廁所次數不要這麼頻繁，貼文一出網友全傻眼。

男同學在Dcard發文，「女友吃太多和大便頻繁形象崩壞」，今年結束21年母胎單身的身分，雖然戀愛很甜蜜，但女友有很多讓他感到反差的行為，他提到，女友偶爾會到他的租屋處過夜，「她大便的頻率幾乎是每天」，女友的身材正常，一天食量大約3-4個御飯糰，流汗雖然沒有味道，但是會黏黏的。

原PO坦言，最在意的部分是「天天上廁所」這點，希望可以不要這麼頻繁，想透過暗示讓對方少吃一點，「不知道怎麼形容，有點不文雅？請問以上這些交往後的反差要如何暗示女友呢？」

貼文曝光，網友傻眼直呼「不然你以為女生都不大便、不流汗、不吃飯嗎？」「你每天不大便？你大便都是香的？」「一天四個飯糰很少耶」、「又有一個幻想女生不會大便的」、「你適合單身，這世界上應該沒有女生適合你」、「這文章看下來讓我感覺，你好像有點不太清楚人類這個生物」、「看不出來形象崩壞在哪，只能看出你把女生當作另一個物種而不是人類，如果不天天大便那就是排便不順，長期下來會生病的」。