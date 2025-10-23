　
社會 社會焦點 保障人權

揪人夫洗溫泉上摩鐵K歌「全家一起來」　小三辯：只是有點曖昧

▲情侶前往摩鐵。示意圖非本文當事人。（示意圖／ETtoday資料照）

▲高雄男帶小三上摩鐵，竟還糾親友一起來歡唱。（示意圖，非本案當事人／ETtoday資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名徐姓男子婚姻才一年多，就被老婆抓包和小三江姓女子偷腥，還高調「揪親友」一起到摩鐵唱KTV、喝到爛醉，正宮得知後氣炸提告，法院審理認定小三明知對方已婚仍親密往來，侵害配偶權，判賠13萬5千元。

判決書指出，徐男與妻子於2023年結婚，但婚後不久徐妻就發現老公常常夜不歸宿，行蹤詭異。她暗中蒐證，發現徐男與江女多次約會，不僅一起吃燒肉、逛街買名牌包，甚至還雙雙入住摩鐵。

誇張的是，兩人入住的摩鐵房間內有KTV設施，兩人不但沒低調偷情，反而「高調揪團」歡唱，找來江女的哥哥、嫂嫂及友人來同歡，眾人唱得盡興後還一起醉倒在房內。

徐妻氣得直呼荒唐，更發現徐男與江女還曾結伴到台南關子嶺泡湯，全程親密依偎、擁抱接吻，舉止宛如情侶，讓她忍無可忍，提告江女求償30萬元。

庭訊時，江女坦承知道徐男有婚姻，但辯稱兩人「只是互相關心、有點曖昧」，沒有真正在交往。不過法官檢視照片及對話紀錄後，認為兩人早已逾越普通男女分際，確實侵害徐妻的配偶權。

高雄地院簡易庭最後認定，雖然徐男本身也要負責，但江女仍應負部分責任，判決她賠償正宮13萬5千元，全案可上訴。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 1504 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

連假濕涼「3地雨繼續下」　周日再一波東北季風
開店糾紛引殺機！新莊男一下車　遭開3槍斃命
桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　2人失聯搜救中
小S明年才考慮回歸　薔薔加入《不熙娣》拚收視
開幕戰狂轟40分15籃板0失誤！　創NBA史上第1人
出差回國！他驚見「1甜點含豬肉」衝去銷毀　網：抓到罰百萬
免役BMI「35→45」什麼概念？　醫：Joeman變蛇丸

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

