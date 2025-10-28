　
北上追愛遇渣男！25歲美甲師殞命　友慟：她堅強又充滿企圖心

一名疑似曾女的友人在社群抱屈，要酸民們閉嘴。（翻攝畫面）

▲25歲曾姓美甲師外型亮麗。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

台北信義區豪宅爆出雙屍命案，引發社會關注。37歲的9億CEO陳姓富商與25歲曾姓女子交纏陳屍於客廳，現場還留有K他命以及其他毒品，死因仍待調查，除了另名富商男友現身發聲外，如今再有一名疑為美甲師友人出面反駁網友言論，表示曾女從高雄北上追愛、是一個有上進心的女孩，卻沒想到遇到劈腿渣男，還被趕出門。

交纏陳屍客廳　懷疑吸毒過量

由於9億CEO陳男曾有吸毒前科，警方正深入比對毒物反應與生理檢體，以釐清是否為中毒或藥物誤用造成，也懷疑2人吸毒過量，交纏陳屍客廳，已報請檢察官相驗遺體，確切死因仍待法醫鑑驗釐清，檢方尚未解剖。至於家屬表達尊重檢方決定，後續將再共同討論遺體處理事宜。

9億CEO陳男雙面情史　正牌女友竟不是她

綜合媒體報導，年僅25歲的曾女外型亮眼、氣質清新，出身單親家庭，平時獨立生活，與母親同住時間不多。曾女家人也透露，女兒過去從事美甲業後，就與陳男一起生活，而警方也在豪宅鞋櫃中找到均為曾女的3雙鞋，但陳姓男子臉書上卻與顯示另一位女子穩定交往中，且陳父也不確定2人關係是否為情侶，如今3人感情關係成謎，引發網友關注與討論。

一名疑似曾女的友人在社群抱屈，要酸民們閉嘴。（翻攝自Threads）

▲一名疑似曾女的友人在社群抱屈，要酸民們閉嘴。（翻攝自Threads）

為愛北上到台中　美甲師遇渣男

據了解，一名疑似曾女的友人在Threads社群抱屈，要酸民們閉嘴，透露曾女過去曾為愛從高雄北上到台中，並努力經營美甲工作，卻沒想到最後遇到男友劈腿，還將她掃地出門，坦言「一個背負了許多，一心想改變命運的女孩，後來被現實打得體無完膚還是重新找尋自己目標，很希望這不是真的，也許我沒有認識每個面相的她，但至少在我的眼裡她是個堅強又充滿企圖心的漂亮女生」。

億CEO陳姓富商偽單身　被爆常到夜店獵豔

另據《鏡報》報導，有知情人士透露，陳男過去經常到夜店開趴玩樂，是否因此染上惡習不得而知，但曾被他搭訕的女生得知他的死訊，相當驚訝，也完全不知道原來陳男有穩定交往對象。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

日本德島大學藥學研究科發生學生死亡悲劇。該校今（28日）召開記者會說明，27歲的特別研究學生岡本將志，本月20日上午被發現倒臥於低溫培養室內，經確認已死亡。司法解剖結果顯示，死因為氧氣不足，疑與室內乾冰釋放的二氧化碳有關。

