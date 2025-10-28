渣夫外遇！小三懷孕竟辦性別派對「喜獲女兒」　正宮傻眼提告

▲人妻發現老公竟幫懷孕小三辦性別派對氣炸。（示意圖／Unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名結婚4年多的李姓人妻，在滑IG時意外發現老公不僅外遇，還大方替懷孕小三舉辦「胎兒性別派對」，現場賓客還熱烈祝賀「恭喜生女兒」，氣得她抓狂提告求償百萬元精神撫慰金，高雄高分院審理認定丈夫與小三聯手侵犯配偶權，判兩人要連帶賠償65萬元，全案確定。

李女提告指出，她在2023年4月14日閒逛IG，竟看到丈夫黃男在高雄小港某農場，替一名梁姓女子舉辦「性別揭曉派對」，氣球、蛋糕、布置一應俱全，眾人當場向黃男祝賀「喜獲女嬰」，她這才驚覺自己被蒙在鼓裡多年，老公早有外遇還讓對方懷孕，情緒瞬間崩潰，怒告兩人求償。

黃男被抓包後不否認外遇，卻辯稱和妻子早就分居；他還反控妻子愛錢又常口出惡言，指兩人已形同陌路。梁女則哭訴「根本不知道他已婚」，還說黃男信誓旦旦保證「會離婚」，她才會繼續交往，堅稱自己也是受害者。

法官根據李女提供的夜店影片，黃男與梁女互動親密，舉止曖昧；黃男也坦承確有出軌，高雄地院一審判兩人連帶賠40萬元。

全案上訴後，高雄高分院合議庭認為，兩人「不僅多次發生性關係，還在懷孕期間高調辦派對炫耀」，嚴重踐踏李女權益，加重判賠至65萬元，全案確定不得上訴。