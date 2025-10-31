　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普亞洲行5天簽遍三國　逼出「逾9000億美元」投資

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普短短5天內連走訪馬來西亞、日本與南韓三國。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）結束「川習會」後，展開回歸白宮以來的首次印太訪問。短短5天內，他接連走訪馬來西亞、日本與南韓三國，不僅見證泰柬簽署《吉隆坡和平協議》，更以貿易與關稅為籌碼，迫使日韓分別承諾高達5500億與3500億美元投資，總額超過9000億美元，藉此穩固美國在亞洲的經貿與戰略地位。

馬來西亞簽和平協議　推進稀土與能源合作

川普的首站來到馬來西亞，與馬國總理安華（Anwar Ibrahim）共同見證泰國與柬埔寨簽署《吉隆坡和平協議》，正式結束多年邊境衝突。美方同時與馬來西亞簽下對等貿易協定，推動半導體、航太與能源產業合作，並確立700億美元的投資承諾。雙方也簽署「關鍵礦物供應鏈多元化備忘錄」，強化供應鏈韌性與能源安全。

日本承諾5500億美元投資　川普獲勝再談「黃金同盟」

在日本行中，川普與日本首相高市早苗於28日簽署兩份協議，分別是「日美關鍵礦物合作框架」與「日美科技繁榮合作備忘錄」，宣告雙方關係進入「黃金時代」。

根據雙方9月簽署的備忘錄，日本政府將透過國家基金對美投資高達5500億美元，若東京未在45天內對川普批准項目提供資金，美方可重啟關稅；協議規定，投資收益9成將歸美方所有，日本僅得1成。

日本經濟產業省列出超過20項投資案，包括軟銀集團（SoftBank Group）、西屋電氣（Westinghouse）與東芝公司（Toshiba Corp.）等，涵蓋能源、人工智慧與關鍵礦產領域。單一項目規模從3億5000萬美元至1000億美元不等，總額約達4000億美元。

南韓投資3500億美元　換取汽車關稅下調

川普此行最後一站抵達南韓，並與總統李在明敲定「韓美科技繁榮協議合作備忘錄」及新版貿易協議。

南韓承諾投資3500億美元，其中2000億美元將以現金投入美國，另1500億美元用於造船與能源合作。作為交換，美國同意將韓國汽車關稅從25%降至15%，並批准南韓建造核動力潛艦計畫。

不過，南韓官員指出，若美方不透過貨幣互換機制提供美元流動性，這項投資恐重創韓國經濟。川普政府則強調，這些投資是「公平交易」的一部分，代表亞洲盟友願意與美國共進退。

壓力外交奏效　川普打造「美國優先經濟圈

分析指出，川普這次印太行透過高壓貿易談判，讓日韓砸下相當於GDP的14%與20%的金額，換取關稅減免與市場准入。儘管東京與首爾都擔心對匯市與國內產業的衝擊，但在美方強勢壓力下仍選擇妥協。

川普陣營形容，這是美國在印太地區的重大勝利，成功建立以美國為核心的「經濟安全同盟」，不僅確保稀土供應鏈安全，也在政治上再度凸顯「川普主導的世界秩序」。

