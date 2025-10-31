川普重啟核武測試！俄警告「可能跟進」　中國籲維護平衡

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布，指示五角大廈立即恢復中斷33年的核武試驗計畫，此舉震驚國際。面對川普的突襲式宣告，中國、俄羅斯紛紛警告勿破壞全球戰略平衡，日本原爆受害者團體痛批「倒退核裁軍歷史」，聯合國及國際核試禁組織也罕見發聲譴責。

川普突宣布「重啟核試」 稱要與中俄站在同一水平

川普30日搭乘「海軍陸戰隊一號」（Marine One）前往南韓釜山與中國國家主席習近平會談途中，在「真實社群」（Truth Social）上發文指出，「因其他國家的核試計畫，我已指示戰爭部（Department of War）重新啟動核武試驗，使美國與他國站在同一基準上，這項程序將立即展開。」

川普並未說明試驗是否包含核爆或其他具體內容，但此舉打破美國自1992年起的核爆試驗中止期。美國過去曾進行超過1000次核爆，是全球核試次數最多的國家，並未批准《全面禁止核試驗條約》（CTBT），但仍持續進行不伴隨核爆的臨界前試驗。

俄羅斯暗示「若美重啟我也會」 中國籲美履行防擴散義務

俄羅斯總統府發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）警告，若美國真的重啟核試，俄方可能跟進。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近來已測試多項核動力武器，並強調若有國家打破禁令，俄國不會袖手旁觀。

中國外交部發言人郭嘉昆則呼籲，美方應以實際行動維護國際核裁軍與防止核擴散體系，推動全球戰略平衡與穩定。北京同時重申，中國走和平發展之路，始終是維護地區安全的穩定力量。

日原爆受害團體震怒：完全說不出話 「倒退人類核裁軍努力」

日本原水爆被害者團體協議會理事長田中聰司接受NHK採訪時怒斥，「這令人完全說不出話。美國已擁有如此多高性能核武，為什麼還要再做這種實驗？」他指出，川普的決定公然背離核裁軍精神，將人類推回危險邊緣。

聯合國與國際機構齊聲譴責 警告「後果恐災難性」

全面禁止核試驗條約組織（CTBTO）執行秘書長佛洛伊德（Robert Floyd）30日發表聲明，強調任何伴隨爆炸的核試都將破壞全球防止核擴散努力，並使國際和平與安全陷入不穩。

聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）也代表秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）回應指出，「當前核風險已處於危險的高位，各國應避免任何可能導致誤判或升級的行動。過去80年間2000多次核試的慘痛遺產，不應再被重演。核試在任何情況下都不被允許。」

專家警告：美國若率先重啟 恐引發新核軍備競賽

美國國會研究服務處（Congressional Research Service）報告指出，美國在總統下令後，可於24至36個月內恢復核試能力。多位軍控專家警告，若美方率先重啟，俄羅斯與中國勢必跟進，導致新一輪核武競賽，全球安全將遭受空前威脅。

美國麻州民主黨參議員馬基（Edward Markey）更宣布將推動立法，禁止撥款用於核試，「川普的決定魯莽至極，這不是強化國防，而是讓全世界更危險。」