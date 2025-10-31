美財長證實！美中貿易協議拍板　最快下週簽署

▲川普30日在南韓釜山與習近平會晤。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平30日在南韓舉行高峰會後，美中關係迎來一連串重大突破。雙方不僅達成新一輪貿易協議，還就黃豆採購、出口限制及TikTok轉移案取得具體進展。美國財政部長貝森特指出，《吉隆坡協議》已完成文本，最快下週簽署，象徵兩國貿易戰陰霾暫時落幕。

貿易協議完成 最快下週簽署

根據《路透社》報導，貝森特（Scott Bessent）接受《福斯商業頻道》訪問時透露，《吉隆坡協議》（Kuala Lumpur Agreement）在29日前深夜完成，最快下週可正式交換簽署文件。他強調，這是川習會後的直接成果，意味雙方將重啟合作、穩定供應鏈。

美國暫緩出口限制 換取中國延後稀土禁令

另一方面，華府決定暫緩實施「附屬公司規則」（Affiliates Rule）一年，該規則原本禁止中國受制裁企業的子公司獲得美國技術出口。前官員警告，這項暫緩恐讓中方有時間重組架構以規避限制，但貝森特解釋，這是與北京協調後的交換措施，換取中國延後稀土礦物出口限制。

曾任川普政府官員的尼卡赫塔（Nazak Nikakhtar）直言，「這段時間足以讓中國企業避開制裁。」不過貝森特表示，這樣的讓步有助雙方恢復對話，避免供應鏈進一步惡化。

中國重啟黃豆採購 美農界鬆口氣

貿易協議中最受矚目的部分，莫過於中國恢復採購美國黃豆。貝森特指出，北京已承諾本季（至2025年1月）購買1200萬公噸，並在未來三年每年再增加2500萬公噸。此舉結束長達數月的零採購狀態，讓深受關稅戰重創的美國農民終於鬆了一口氣。

美國黃豆協會（American Soybean Association）主席雷格蘭（Caleb Ragland）讚許這是「恢復穩定長期貿易關係的重要一步」，美國農會主席杜瓦爾（Zippy Duvall）也表示，這項協議「讓農民終於能看見確定性」。

市場也隨之反應。芝加哥期貨交易所（Chicago Board of Trade）黃豆期貨收盤上漲1.2%，創15個月新高；美國出口報價每公噸飆漲20至30美元。

TikTok轉移獲中國批准 川普延後執法至2026

除了貿易與農業合作外，美中科技角力也迎來突破。貝森特證實，中國已批准TikTok轉移協議，預期未來幾週到幾個月將有進展。TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在新協議中僅保留不到20%持股，美方將掌控董事會7席中的6席。

川普9月簽署行政命令，延後TikTok出售期限至2026年1月20日，並要求演算法交由美方資安夥伴監控。TikTok在美國擁有1.7億用戶，其命運懸而未決已長達18個月，如今終於迎來轉機。

不過，美國眾議員穆倫納（John Moolenaar）警告，若協議內容包含演算法授權條款，恐引發國安疑慮。

貿易回暖但風險仍在

專家指出，此次協議標誌著川普政府重啟與中國經貿接觸的信號，但雙方仍存根本分歧。Trivium China總監羅傑絲．佩伊（Rogers Pay）直言，「這些採購量其實只是回到常態。」北京農業顧問項建宏（Johnny Xiang）也提醒，若中國未完全取消20%的關稅，企業購買意願仍有限。

整體來看，美中關係雖暫見緩和，但未來的貿易和科技對抗仍充滿變數。