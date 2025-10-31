　
國際

AI助攻軟銀股價！孫正義重登「日本首富」　資產突破8兆日圓

▲孫正義認為，日本在AI領域已經處於落後地位。（圖／路透）

▲孫正義先前曾指出，日本在AI領域已經處於落後地位。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本企業家、軟銀集團（SoftBank Group）創辦人孫正義在AI投資浪潮推動下，資產規模大幅成長，正式超越迅銷公司（Fast Retailing）會長柳井正，重登日本首富寶座。

根據《彭博億萬富豪指數》（Bloomberg Billionaires Index），孫正義的淨資產在今年迅速飆升，截至29日已達約8兆4100億日圓，超出柳井正約35億日圓。柳井正過去10年幾乎一直穩居日本首富，自2022年4月以來更從未被超越，如今首富之位終於易主。

報導指出，孫正義財富激增與軟銀集團在東京證券交易所主板市場股價上漲息息相關。身為最大股東的他，透過家族及相關企業持有約三分之一股份。軟銀多年來布局半導體與新創科技產業，今年更因AI熱潮持續擴張投資規模。

其中最引人矚目的，是他計劃對OpenAI投入總額達300億美元的巨額資金，並攜手多家企業在美國推動總額達5000億美元的AI資料中心計畫；同時也透過與台積電（TSMC）合作，在美國亞利桑那州打造AI與機器人產業據點。

隨著美國總統川普（Donald Trump）訪日行程中，軟銀被點名為對美投資意願高的企業之一，軟銀股價也跟著上揚。孫正義被視為川普在全球商界的重要支持者，今年初已宣布計劃向美國投入高達1000億美元資金。

《彭博情報》分析師布德里（Kirk Boodry）指出，軟銀現階段整體表現良好，「AI相關股票全面上漲，與OpenAI關係加深成為一大助力。」

回顧過往，孫正義曾在2000年代初網路泡沫時期短暫登上全球首富寶座3天，但隨後股價暴跌，他在2017年受訪時坦言當時勉強撐過來。此後，他憑藉投資中國阿里巴巴（Alibaba）與推動iPhone在日本銷售再度崛起，不過近年受中國監管趨嚴影響，資產一度縮水。如今，在AI投資熱潮助攻下，孫正義再度締造日本財富新紀錄。

美國總統川普（Donald Trump）結束「川習會」後，展開回歸白宮以來的首次印太訪問。短短5天內，他接連走訪馬來西亞、日本與南韓三國，不僅見證泰柬簽署《吉隆坡和平協議》，更以貿易與關稅為籌碼，迫使日韓分別承諾高達5500億與3500億美元投資，總額超過9千億美元，藉此穩固美國在亞洲的經貿與戰略地位。

AI軟銀孫正義日本首富日本日韓要聞

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

