川普讓步求合作　外媒：各環節都敗給習近平

▲美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普30日與中國國家主席習近平達成協議，宣布為換取中國加強打擊芬太尼（Fentanyl）走私，美方將對中國商品關稅下調10%。表面上看似為貿易關係解凍邁出一步，但外媒直言，這項讓步暗藏警訊，在這場漫長的中美貿易戰中，川普幾乎在每一回合都被習近平牽著走。

關稅降至20% 川普高舉白旗換「毒品合作」

根據CNN報導，協議內容指出，美國對中國商品的最低關稅將降至20%，平均關稅率則約為47%。雖然仍高於美國其他貿易夥伴，但已更接近全球水準。這項措施有望稍微減輕美國消費者的負擔，也讓中國商品擺脫先前遭高關稅貼上的「問題貨」標籤。

不過分析指出，這項讓步其實是一場高風險賭注，在這場史無前例的中美貿易戰中，川普（Donald Trump）幾乎在每一步都被習近平占了上風，光是願意親自會面就意味著美方已讓步。歷史經驗也顯示，這類「你來我往」的協議往往淪為空談，最終美國能否真正換到中國在芬太尼問題上的實質行動，仍未可知。

習近平屢次反悔 川普仍選擇讓步

川普對中國的貿易戰原有四大目標，包含減少芬太尼流入美國、促使製造業回流、改善貿易逆差，以及迫使TikTok出售美國資產。

雖然部分目標取得進展，但中方始終在履行承諾上拖延．包含限制稀土出口、拒買美國黃豆，甚至對美企展開反壟斷調查，同時也祭出報復性關稅，令美方農業與高科技產業首當其衝。

即便川普多次抱怨中國不履行承諾，仍在這次協議中選擇降低關稅。外界認為，這不僅是川普政策上的退讓，更突顯中方在談判桌上握有絕對籌碼。

為何此時讓步？ 川普押寶中國「會改」

有分析指出，川普願意再度讓步，是因為中國確實採取部分行動，例如新增兩種製造芬太尼的化學品至管制清單，並打擊黑市販售。美國緝毒局（DEA）報告也指出，2024年芬太尼純度下降，顯示墨西哥製毒集團取得化學原料更困難。

川普本週在受訪時甚至改口，稱「中國會和我合作，解決芬太尼問題」，態度比過去明顯軟化。這番言論被解讀為他寄望藉著讓步，換取中方更多表面誠意。

關稅讓步惹議 盟友看在眼裡怒火中燒

美國除了中國，對墨西哥與加拿大同樣課徵過芬太尼相關關稅，如今卻選擇只對中國降稅，恐激怒兩大貿易夥伴。尤其加拿大進口的芬太尼占比不到1%，卻仍被威脅加稅，如今美方對北京手軟，勢必引發盟友不滿。

不過對美國消費者而言，這項決定或許能稍稍減輕通膨壓力。長期以來，高關稅推升物價，任何幅度的減稅都可能成為民眾關注的焦點。