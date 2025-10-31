川習會沒提台灣　美參議員重申：對台支持深廣

▲30日於南韓舉行的川習會。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前在韓國釜山和中國國家主席習近平舉行會談，會後表示雙方未提台灣議題，專注於經濟合作。此舉引發美國國會議員熱議，部分民主黨議員表達失望，認為川普應重申美方對台立場。

會談前有消息指出，中方可能要求美方在台灣問題上讓步，以換取貿易協定。然而，川普事後透露，雙邊並未觸及台灣。根據《中央社》報導，民主黨聯邦參議員絲拉金（Elissa Slotkin）曾提出支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）的法案，她表示原本期待川普至少重申美國的對台政策，避免外界猜測政策可能轉向。

與川普交情良好的共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）則強調，美國對台灣的支持一直都很堅定。他表示稍後會與川普討論會談細節。而民主黨參議員利德（Jack Reed）則認為，川習此次聚焦經濟合作，避免碰觸較具爭議的話題，並指台灣未成為焦點並非意外。

川習會後，美方宣布將降低部分對華關稅，中方則承諾恢復採購美國農產品並加強打擊非法芬太尼貿易。美國外交關係協會前會長哈斯（Richard Haass）表示，中方未提台灣令人意外，可能是為了專注經濟議題。他認為台灣問題未來仍可能成為美中對話中的重要議題。