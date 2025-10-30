川習會沒談台灣「事有蹊蹺」？　黃奎博：政府應該繃緊一點

▲國立政治大學外交學系教授黃奎博。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳冠宇／台北報導

美國總統川普與大陸國家主席習近平會晤後透露，雙方沒有談到台灣議題。國立政治大學外交學系教授、對外關係協會秘書長黃奎博認為，中共於會晤時不提台灣「事有蹊蹺」也很難想像，民進黨政府應該繃緊一點，不要覺得西線無戰事。

黃奎博向《東森新媒體ETtoday》分析，依照常理，中共在如此重要的會議上，一定會重申其最關切的一些基本原則，並確立這些原則為雙方能相互接受，才會接觸到其他細節。

因此，對於川普稱會晤中未談台灣，黃奎博直言「很難想像」也很奇怪，「我反而會覺得有提到」。他分析，如果川普自己未提台灣還有可能，若連中共都沒提到「是不可能的」，此狀況「事有蹊蹺」、很不尋常，我方不能等閒視之。

黃奎博懷疑，川習雙方在會晤中可能仍提到台灣，只是雙方有默契不予公開，「這就是比較可怕的地方」，他認為民進黨政府應該繃緊一點，不要覺得西線無戰事。

談及美國政府護台的可能性，黃奎博分析，目前北京的長程戰略核打擊能力不容小覷，而這種相互保證毀滅的狀況，讓美國介入台海衝突或直接報復北京的可能性正在縮小當中。

對此，黃奎博強調，台灣只能認清川普的交易型性格，以及其所帶來的多變難測，而且是以美國利益為唯一優先。他說，台灣必須思考，在完全依靠美國且已經不可能全身而退的情況之下，台灣怎麼樣才能「少輸為贏」。

針對中美元首會晤，黃奎博指出，只要不是針鋒相對的見面，對於雙方互信多少有幫助；只是川普出爾反爾，加上認為中國大陸未達到他第一任期時承諾的目標，所以黃奎博研判，川習目前的互信堆疊是明顯但緩慢的。

至於在未來這段時間內，中美經貿衝突或科技戰是否緩和，黃奎博認為還需要約十幾天到一個月以上的觀察期，並視雙方於談判中的承諾最終是否都付諸實行，屆時才有較明確的研判方向。