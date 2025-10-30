黃國昌看川習會：中美對抗都能有共識　民進黨還要繼續激化對立？

▲民眾黨立院黨團總召、黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

眾所矚目的川習會在今（30日）登場，會後川普稱雙方達成許多共識，包含中國的稀土障礙已經解除、中國出口到美國的商品關稅從57%降至47%，並將對中「芬太尼」關稅稅率減為10%。至於是否討論台灣議題？川普則回應「沒談到」。對此，民眾黨主席黃國昌說，中美如此激烈對抗，都能透過對話溝通取得某種程度共識，民進黨前要繼續維持目前的姿態，藉由激化彼此對立謀取政黨的私利？

黃國昌表示，中美做為世界兩大強權國家，目前在國際社會進行非常激烈的競爭，在川習會之前，雙方針對各自有歧見的議題也表達立場。但在這次川習會，最大的意義是，即使兩國存在激烈競爭，甚至某些議題上對抗，雙方也都有很深的歧見，但是仍沒有阻礙這場會面的發生。

黃國昌指出，中美能夠藉由會談來解決彼此之間歧見，不僅是對2個國家有意義，對整個全球經貿局勢甚至印太區域，都有相當大的啟示。

黃國昌提到，對於台灣而言，比較關心的是這次川習會沒提及台灣問題，但是台灣絕大多數人民、廠商乃至於勞工，關心的問題是，賴清德政府所宣示的暫時性關稅，到底還要暫時多久？

黃國昌質疑，民進黨不斷告訴國人談判都有進行且有進展，但聽這幾句話已經聽好幾個月，台灣一直把美國視為重要的盟友，為什麼在高關稅的議題上一直沒有辦法有實質結論或進展？台美針對這個問題的溝通，是不是存在有國人不知道的障礙？這些民進黨政府都必須清楚讓台灣社會知道，台美之間的溝通到底出現什麼樣問題？所謂暫時性高關稅到底還要暫時多久？