　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川習會後即出現疑美棄台論　綠：中國認知作戰不攻自破

▲▼ 川習會。（圖／達志影像／美聯社）

▲川習會。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／台北報導

川習會今（30日）展開，前國民黨立委吳斯懷批評民進黨裝睡、川普搬石頭砸自己腳，社群上也出現許多疑美棄台言論。對此，民進黨中國部主任吳峻鋕今在民進黨發言人韓瑩主持的直播節目《午青LIVE》中表示，所有質疑美國棄台的言論，都是來自中國的認知作戰意圖帶風向，但川普總統本人都已清楚說明沒有討論台灣議題，川習會前後各種有關台灣會被出賣的風向，都已經證實是錯誤判斷，一切不攻自破。

川習會舉行當天，吳斯懷卻搶先定調「民進黨裝睡」，吳峻鋕反駁指出，美國對台灣的戰略價值認知非常清楚，川普也「確實理解」台灣的重要性，前美國白宮副國安顧問博明就表示，那些川普出賣台灣作為交易等說法，都是中國共產黨在美國媒體放出的試探性消息，就是要洗風向。

韓瑩批評，明知中國在後面帶風向，但國內前軍系立委還有在野黨人士，卻跟上疑美棄台論的言論，這是一個很大的危機，表示他們接收到中國的指示，配合進行認知作戰。韓瑩指出，中國當前的輿論操作目標，不在於讓台灣人喜歡中國，而是試圖分化台灣社會、讓人民彼此對立、甚至「討厭自己的國家」，這正是認知戰的核心手法。

吳峻鋕指出，川習會結束後，川普總統本人都已清楚說明沒有討論台灣議題，川習會前後各種有關台灣會被出賣的風向，也都已經證實是錯誤判斷，不攻自破！現在看起來，更沒有達到他們所期望的成果，呼籲台灣民眾也需要團結一致，才不會被中國的認知作戰影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒
王子人設崩塌！製作人B2「見他遭控偷吃粿粿」真實反應曝
快訊／吳怡農「壓線遞表」！爭取民進黨台北市長參選資格
高雄老牌醫院慘了！被查獲180項嚴重疏失
明天起北東有雨又降溫　周末還有熱帶系統發展

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／吳怡農「壓線遞表」！爭取民進黨台北市長參選資格

黃國昌看川習會：中美對抗都能有共識　民進黨還要繼續激化對立？

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」經費上限300億　明天三讀

川習會後即出現疑美棄台論　綠：認知作戰不攻自破

獨／《全明星》何孟遠曾陷「雙劈」風暴　堂弟竟是議員參選人何元楷

分析正國會挺林岱樺有「這目的」　郭正亮：項莊舞劍意在沛公

遭正國會除名仍要選縣長！邱建富競辦今成立：有信心贏回彰化

獲正國會支持　林岱樺控遭網軍攻擊「短時間千則重複性惡意留言」

張景森指京華城樓地板面積非一次性保障　北市府、北高行不認同

美中對話助全球經濟穩定　綠委樂見溝通：台灣更應深化與美日合作

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

快訊／吳怡農「壓線遞表」！爭取民進黨台北市長參選資格

黃國昌看川習會：中美對抗都能有共識　民進黨還要繼續激化對立？

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」經費上限300億　明天三讀

川習會後即出現疑美棄台論　綠：認知作戰不攻自破

獨／《全明星》何孟遠曾陷「雙劈」風暴　堂弟竟是議員參選人何元楷

分析正國會挺林岱樺有「這目的」　郭正亮：項莊舞劍意在沛公

遭正國會除名仍要選縣長！邱建富競辦今成立：有信心贏回彰化

獲正國會支持　林岱樺控遭網軍攻擊「短時間千則重複性惡意留言」

張景森指京華城樓地板面積非一次性保障　北市府、北高行不認同

美中對話助全球經濟穩定　綠委樂見溝通：台灣更應深化與美日合作

黑豹旗／大學長回來了！沙子宸現身黑豹旗　彰藝猛攻20分3局KO對手

孫立人次子申請遷葬安徽　陸委會：政府沒有特定立場

國道離奇案！女怒「知名布丁」被偷吃　暴衝突當場筊杯…結局神轉

關鍵技術突破！神舟21號實現「3.5小時快速交會對接」　

河北彩伽遭爆當小三！新作「巧合」穿排球服　激戰畫面曝

陸配溺殺2幼女凌亂道歉又感恩「檢求處無期、律請判8年」11／3揭曉

Threads爆紅護唇蜜台灣買得到　秋冬最美黏膜光感唇推薦色號一次看

即使被劈腿仍會選擇原諒的三大星座！TOP 1很重感情　遍體鱗傷也不想關係破裂

Travis Scott演唱會派對名單超大咖！GD、CL、好萊塢精靈女神全現身

快訊／吳怡農「壓線遞表」！爭取民進黨台北市長參選資格

【鴕鳥本人都沒這麼像】萬聖節最狂的百元鴕鳥！唯一缺點是費腰XD

政治熱門新聞

王義川發文挺林岱樺選高雄　數千網友洗版罵翻：民進黨嫌票太多？

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

核三重啟　台電內部評估「最快2029年」

正國會表態力挺林岱樺　賴瑞隆、邱議瑩、許智傑各自反應曝

獨家專訪／與盧爭2028誰出線？　鄭麗文給答案

戰車沿路噴黑煙　十軍團：柴油引擎的正常現象

正國會突表態挺林岱樺　林佳龍：社會應給予一定空間

啟動外送產業法制化　首重保障規劃與責權承擔

示警鄭麗文喊「我是中國人」衝擊2026選情　蔡正元：保證落選一大堆

獨／何孟遠曾陷「雙劈」風暴　堂弟竟是議員參選人何元楷

周玉蔻反擊：王世堅小裡小氣上摩鐵不認帳　哪來臉皮跟我拼格調？

政院明公布移工政策精進方案　企業替本勞加薪2千元能多聘一人

即／吳怡農「壓線遞表」！確定角逐台北市長初選

陸委會：國人赴陸失聯等達233人　中共擬將懲獨名單通報國際刑警組織

更多熱門

相關新聞

美把台灣打造成「豪豬」威嚇共軍

美把台灣打造成「豪豬」威嚇共軍

CNN引述消息人士說法報導，川普政府正計畫將台灣打造成具備威嚇力的「豪豬」（porcupine），讓中共入侵台灣付出慘痛代價，但同時希望在不激怒北京的情況下達成目標。

中市遭爆亂倒廚餘餿水外溢　空拍照曝！

中市遭爆亂倒廚餘餿水外溢　空拍照曝！

分析正國會挺林岱樺有「這目的」　郭正亮：項莊舞劍意在沛公

分析正國會挺林岱樺有「這目的」　郭正亮：項莊舞劍意在沛公

遭正國會除名仍要選縣長！邱建富競辦今成立

遭正國會除名仍要選縣長！邱建富競辦今成立

川普：中國同意購買美國能源

川普：中國同意購買美國能源

關鍵字：

川習會台灣中國認知作戰疑美論國民黨民進黨吳斯懷

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿出手了！

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面