川習會後即出現疑美棄台論　綠：認知作戰不攻自破

記者杜冠霖／台北報導

川習會今（30日）展開，前國民黨立委吳斯懷批評民進黨裝睡、川普搬石頭砸自己腳，社群上也出現許多疑美棄台言論。對此，民進黨中國部主任吳峻鋕今在民進黨發言人韓瑩主持的直播節目《午青LIVE》中表示，所有質疑美國棄台的言論，都是來自中國的認知作戰意圖帶風向，但川普總統本人都已清楚說明沒有討論台灣議題，川習會前後各種有關台灣會被出賣的風向，都已經證實是錯誤判斷，一切不攻自破。

川習會舉行當天，吳斯懷卻搶先定調「民進黨裝睡」，吳峻鋕反駁指出，美國對台灣的戰略價值認知非常清楚，川普也「確實理解」台灣的重要性，前美國白宮副國安顧問博明就表示，那些川普出賣台灣作為交易等說法，都是中國共產黨在美國媒體放出的試探性消息，就是要洗風向。

韓瑩批評，明知中國在後面帶風向，但國內前軍系立委還有在野黨人士，卻跟上疑美棄台論的言論，這是一個很大的危機，表示他們接收到中國的指示，配合進行認知作戰。韓瑩指出，中國當前的輿論操作目標，不在於讓台灣人喜歡中國，而是試圖分化台灣社會、讓人民彼此對立、甚至「討厭自己的國家」，這正是認知戰的核心手法。

吳峻鋕指出，川習會結束後，川普總統本人都已清楚說明沒有討論台灣議題，川習會前後各種有關台灣會被出賣的風向，也都已經證實是錯誤判斷，不攻自破！現在看起來，更沒有達到他們所期望的成果，呼籲台灣民眾也需要團結一致，才不會被中國的認知作戰影響。