地方 地方焦點

嘉義縣古民社區領航　114年福利社區化旗艦型計畫成果展

▲▼ 社區同新共創生 幸福美滿港宜居 齊心攜手逗陣走——新港大旗艦成果展登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 社區同新共創生 幸福美滿港宜居 齊心攜手逗陣走——新港大旗艦成果展登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為落實「福利社區化」願景，嘉義縣政府與新港鄉公所攜手輔導古民社區發展協會，結合月潭、板頭、西庄、北崙等協力社區，共同推動「社區同新共創生，幸福美滿港宜居，齊心攜手逗陣走」旗艦計畫。歷經兩年推動，今（24）日在新港鄉舉辦「114年福利社區化旗艦型計畫成果展」，由古民社區領航、五大社區熱鬧串連，以「共創、共學、共好」為主軸，展現社區幸福力。

▲▼ 社區同新共創生 幸福美滿港宜居 齊心攜手逗陣走——新港大旗艦成果展登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

活動由新港鄉長葉孟龍、社會局長張翠瑤及多位民意代表貴賓揭開序幕，西庄社區青銀獅陣率先登場，融合傳統與創新的表演象徵代間傳承與文化扎根。隨後五個社區共同表演「舞動大旗艦．向前行」，展現齊心共好的精神，氣氛熱烈。

▲▼ 社區同新共創生 幸福美滿港宜居 齊心攜手逗陣走——新港大旗艦成果展登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

現場除動態表演外，亦設有各社區特色展攤，包括古民社區的蔬食創意料理、月潭社區的芳療手作與食農教育、板頭社區的交趾陶與藍染工藝、西庄社區的獅陣文化展，以及北崙社區的防災守護宣導，呈現新港鄉多元創新與深厚人文底蘊。

古民社區理事長蔡峻傑表示，該計畫自113年啟動，帶領五社區從志工培力、食農教育到防災守護，建立跨社區合作機制。今年聚焦「社區產業推動」與「社區自主發展」，各社區皆展現亮眼成果。

▲▼ 社區同新共創生 幸福美滿港宜居 齊心攜手逗陣走——新港大旗艦成果展登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

葉孟龍鄉長指出，大旗艦計畫促進社區互助共學與老幼共融，成為「幸福新港」的重要基礎。

10/29 全台詐欺最新數據

嘉義縣古民社區領航　114年福利社區化旗艦型計畫成果展

