嘉義1歲童宮廟吃平安宴！慘遭黑狗撲倒狂咬　臉縫百針險失明

▲嘉義義竹鄉中平村29日發生一起犬隻咬傷孩童事件 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

嘉義縣義竹鄉前(29)天發生一起犬隻咬傷孩童事件，一名1歲多男童被家人帶到宮廟吃平安宴時，不慎遭民眾飼養的犬隻咬傷，由於傷口較深且靠近眼睛，男童臉部縫了上百針後，目前仍在醫院接受治療。嘉義縣政府社會局已主動與家屬聯繫，並提供必要協助。

據了解，該名1歲多男童當日晚間7時許，跟著家人前往中興宮參加中壇元帥祝壽平安宴時，突然遭一隻黑色大型犬撲倒，並且瘋狂撕咬，男童母親見狀急忙上前將狗趕跑，緊急將孩子帶至長庚醫院就醫，並於昨(30)日到派出所報案，警方依法受理並依動保法、兒少保護法通報嘉義縣動保處、社會局處理。

▲嘉義縣家畜疾病防治所前往現場，對咬人狗兒進行檢疫。（圖／民眾提供）

據悉，男童臉部受有嚴重撕裂傷，傷口深且鄰近眼睛，醫師為避免感染，安排住院進行清創治療，縫合了上百針後目前傷勢穩定，預計明(1)日就可出院。中平村長謝勝麒表示，該隻闖禍的黑狗為民眾飼養，平日都未繫繩，放任其四處遊走，鄰里多次勸導飼主加強約束、繫繩，但都未見改善，最終釀成意外。

嘉義縣府社會局已與男童家屬聯繫，之後將會進行訪視，提供必要協助；家畜疾病防治所長林珮如表示，目前尚未接獲報案，呼籲飼主應負起責任，為所飼養犬隻完成寵物登記、狂犬病疫苗施打與絕育等措施，違者將依動物保護法與動物傳染病防治條例最低開罰8萬3000元；本案如犬隻出沒在公眾場所無7歲以上的人伴同，可再依違反動保法有關疏縱規定，最高再加罰1萬5000元，若飼主為規避責任棄養犬隻，可再依動保法最高開罰15萬元。