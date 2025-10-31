美乳女神「上空透視裝」參加女力聚會　照片PO出百萬人朝聖

▲女星雪妮．史薇尼（Sydney Sweeney）。（圖／翻攝sydney_sweeney IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國影集《高校十八禁》女星雪妮．史薇尼（Sydney Sweeney），10月29日在洛杉磯比佛利山莊飯店出席《Variety》2025年度「Power of Women」頒獎盛會，與凱特．哈德森（Kate Hudson）、汪達．賽克斯（Wanda Sykes）、妮可．雪辛格（Nicole Scherzinger）、潔美．李．寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）等知名女星一同受表揚。

雪妮．史薇尼以Christian Cowan x Elias Matso設計的春夏新款水晶銀色禮服亮相，展現自信曲線與閃耀氣場，成為全場焦點。照片PO上IG後，短短1小時就吸引123萬讚。

綜合外媒報導，雪妮．史薇尼選擇不穿內衣，直接以透視感滿分的禮服大膽現身，搭配俐落金色短髮、自然裸唇和紅潤雙頰，造型優雅又前衛。設計師也於社群媒體證實，這套禮服來自Christian Cowan 2026春夏系列，特別強調腰部扭結設計，凸顯她的身形特色。

▲▼女星雪妮．史薇尼（Sydney Sweeney）。（圖／翻攝sydney_sweeney IG）



雪妮．史薇尼近來在受訪時也談到外界對她外貌的評論。她回憶16歲時曾被建議去「修臉」甚至打肉毒桿菌，還遇過試鏡時導演不專心、只顧吃零食的情況。她表示，「我從沒做過任何醫美，也沒刺青，真的很怕針。我希望自己能優雅地老去。」針對網路上的外貌對比照，她則幽默回應，「那時我才12歲，現在有化妝也年長15歲，當然會長得不一樣。」

面對「性感象徵」標籤，雪妮．史薇尼也強調，「很多人以為很了解我，但其實不是。我只是做自己，感覺自在又有力量。」她希望鼓勵更多女性勇敢展現自我，不必在任何場合遮掩或道歉，「希望能啟發大家有自信、展現美好的一面。」