國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美乳女神「上空透視裝」參加女力聚會　照片PO出百萬人朝聖

▲▼美乳女神「上空透視裝」參加女力聚會　美照PO出衝百萬讚。（圖／翻攝sydney_sweeney IG）

▲女星雪妮．史薇尼（Sydney Sweeney）。（圖／翻攝sydney_sweeney IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國影集《高校十八禁》女星雪妮．史薇尼（Sydney Sweeney），10月29日在洛杉磯比佛利山莊飯店出席《Variety》2025年度「Power of Women」頒獎盛會，與凱特．哈德森（Kate Hudson）、汪達．賽克斯（Wanda Sykes）、妮可．雪辛格（Nicole Scherzinger）、潔美．李．寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）等知名女星一同受表揚。

雪妮．史薇尼以Christian Cowan x Elias Matso設計的春夏新款水晶銀色禮服亮相，展現自信曲線與閃耀氣場，成為全場焦點。照片PO上IG後，短短1小時就吸引123萬讚。

綜合外媒報導，雪妮．史薇尼選擇不穿內衣，直接以透視感滿分的禮服大膽現身，搭配俐落金色短髮、自然裸唇和紅潤雙頰，造型優雅又前衛。設計師也於社群媒體證實，這套禮服來自Christian Cowan 2026春夏系列，特別強調腰部扭結設計，凸顯她的身形特色。

▲▼美乳女神「上空透視裝」參加女力聚會　美照PO出衝百萬讚。（圖／翻攝sydney_sweeney IG）

▲▼女星雪妮．史薇尼（Sydney Sweeney）。（圖／翻攝sydney_sweeney IG）

▲▼美乳女神「上空透視裝」參加女力聚會　美照PO出衝百萬讚。（圖／翻攝sydney_sweeney IG）

雪妮．史薇尼近來在受訪時也談到外界對她外貌的評論。她回憶16歲時曾被建議去「修臉」甚至打肉毒桿菌，還遇過試鏡時導演不專心、只顧吃零食的情況。她表示，「我從沒做過任何醫美，也沒刺青，真的很怕針。我希望自己能優雅地老去。」針對網路上的外貌對比照，她則幽默回應，「那時我才12歲，現在有化妝也年長15歲，當然會長得不一樣。」

面對「性感象徵」標籤，雪妮．史薇尼也強調，「很多人以為很了解我，但其實不是。我只是做自己，感覺自在又有力量。」她希望鼓勵更多女性勇敢展現自我，不必在任何場合遮掩或道歉，「希望能啟發大家有自信、展現美好的一面。」

細思極恐！粿粿從沒幫范姜慶生　卻公開祝賀「王子40大壽」
粿粿爆早住進王子家！徵信社抓到　范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
三商壽也發出重訊！　喊「依同業前例辦理」
粿粿婚內出軌王子「早有知情人士」　2個月前就爆料：有證據

雪妮．史薇尼SydneySweeney禮服時尚女星

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

