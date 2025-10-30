　
【廣編】鉅曜國際珠寶誠摯邀請　閃耀登場台灣珠寶首飾展覽會

▲▼珠寶,鉅曜國際珠寶,臺灣珠寶首飾展覽會,工藝,設計,時尚。（圖／業者提供）

▲鉅曜國際珠寶股份有限公司將於11月21日至11月24日在台北世貿一館參加「臺灣珠寶首飾展覽會」，展位號E16。

圖、文／鉅曜國際珠寶提供

鉅曜國際珠寶股份有限公司（JuYao International Jewelry Co., Ltd.）將於2025年11月21日至11月24日隆重參加「臺灣珠寶首飾展覽會（Taiwan Jewellery & Gem Fair）」，於台北世貿一館盛大展出，展位號E16。

此次展覽，鉅曜國際珠寶將以精湛工藝與獨特設計呈現品牌最新系列，結合國際潮流與東方典雅美學，展現珠寶藝術的極致光彩。從珍稀寶石的選材、細膩的鑲嵌工藝，到結合現代時尚語彙的設計語感，每一件作品都體現品牌對品質與美感的極致追求。

現場除展示多款限量珠寶與設計新品外，亦提供一對一賞鑽體驗與專業諮詢服務，讓貴賓親身感受鈞曜珠寶的非凡魅力與專業溫度。

展覽資訊

地點：台北世貿一館（Taipei World Trade Center, Hall 1） 
時間：
2025年11月21日至11月23日 10:30–18:00
2025年11月24日 10:30–17:00 
展位號：E16
＊為回饋長期支持的貴賓，鉅曜國際珠寶特別提供線上預先登記免費入場 優惠。只需掃描邀請卡上的QR Code，即可完成登錄並獲得免費觀展資格。

