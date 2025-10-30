黃國昌批陸委會只會放狠話　梁文傑：難道要卑躬屈膝的講話？

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

民眾黨主席、立委黃國昌30日接受電台節目專訪時批評，陸委會只會開記者會，讓發言人梁文傑出來放狠話、講幹話，應該被廢掉。對此，梁文傑回應，他常被抱怨講話太溫和，這還是第一次被說放狠話，「難道應該卑躬屈膝的講話嗎？」

梁文傑在陸委會例行記者會後被問到此事，他表示，自己常被人抱怨講話太溫和、太慢條斯理，還是第一次被說「放狠話」。

梁文傑說，「如果這樣叫放狠話，難道應該卑躬屈膝的講話嗎？那我就不知道怎麼講話了。」

梁文傑最後又特別向記者們確認，「我真的只被抱怨講話太溫和，你們不覺得嗎？」

另外，黃國昌專訪時也提到，他不排斥與大陸領導人習近平見面，甚至請「吃雞排」，但比較尷尬的是，自己還在大陸的黑名單上。梁文傑說，他不確定黃國昌是不是還在黑名單上，因為每個人都會有變化，政治情勢也會有變化。

梁文傑還說，中共已經把話講得很清楚了，未來要走「愛國者治台」模式，也就是說，所謂的「愛國者」，也就是「對中共效忠的人」，如果能見到習近平的話，那是已經認可過的，所以其實不需要太急著表態。

雖然梁文傑強調自己只被說過「講話太溫和」，但不少網友都認為他的發言風格犀利，甚至還有網友替他成立了粉絲團，追蹤數約1.3萬。

▼民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

