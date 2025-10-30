獨家專訪／會盡快安排見黃國昌　鄭麗文：有信心2026新北市長是藍

▲國民黨主席鄭麗文專訪。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨準主席鄭麗文將於11月1日全代會上正式上任，各界關注她在2026、2028選戰的布局規畫。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，她上任後會積極聯絡、安排與民眾黨主席黃國昌見面。2026年藍白合方面，鄭麗文表示，她會跟黃國昌商量，確定好雙方遊戲規則，共同提一個會贏的、最符合期待的最強人選，那產生了這樣一個人選之後，在野就團結，一起支持這個人選，而她對國民黨在新北市能夠推出這樣人選很有信心；但鄭也說，不可能每個縣市長選區都用到這機制，初步來看新北、宜蘭、新竹市都有可能用到。

鄭麗文先前在競選國民黨主席時表示，藍白合首先一定是尊重互信，共同商議出真正選賢與能的辦法、施行細則，尊重制度，由雙方中常會（民眾黨為中委會）正式決議通過，公開頒布實施；鄭也說，藍白集中優勢火力、兵力，務必贏得2026、2028大勝。

記者詢問，至今是否仍認為藍白合需要經過雙方中常會來確定制度？鄭麗文表示，「當然！」她上任後會積極聯絡、安排與黃國昌見面。而藍白2026年縣市長選戰方面，鄭麗文說，都要有公平、公正、公開的初選制度；這樣說好了，她會跟黃國昌商量，會有個全盤考量、確定大原則，「一定會先做協調、溝通」，確定好雙方遊戲規則，然後回到各自黨裡都能確認這個遊戲規則。

鄭麗文說，你們講的是最後某些選區可能要透過初選機制，所謂的民調機制來共推候選人，但不可能每個縣市長選區都用到這個，初步來看新北、宜蘭、新竹市都有可能用到。

鄭麗文也強調，她當然希望藍白合不會破局，但她也不能保證，因為藍白都想要有主體性，但既然決定了遊戲規則就遵守，所以她希望能越快敲定越好

針對曾說2026新北必國民黨，鄭麗文說，「我有信心」，她很尊重、肯定黃國昌主席說要投入新北市長，也覺得是一個很好的一個態度，那未來在新北市的部分，大家應該會有一個共同默契跟共識，雖然她現在還沒有見到黃國昌本人，但就是說一定要提一個會贏的、最符合期待的最強人選，那產生了這樣一個人選之後，在野就團結，一起支持這個人選，而她對國民黨在新北市能夠推出符合這樣子的期待跟標準的人選，「我很有信心」，最後代表在野力量來參選新北市市長的，「我有信心會是國民黨所產生的人選」。至於宜蘭方面，鄭麗文說，她要再了解一下。