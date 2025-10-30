林楚茵質詢開場先虧「公私分明」　沈有忠妙回：會提醒梁文傑小心

▲民進黨立委林楚茵。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委林楚茵今（30日）質詢外交部長林佳龍及陸委會副主委沈有忠時，針對2026年APEC在中國舉辦，以及中國干預台灣國際參與，要求確保人員安全並做好輿論戰、心理戰回防。此外，有趣的是，由於今日質詢陸委會並非派林楚茵丈夫、陸委會副主委梁文傑前來，林楚茵質詢時也笑說，還好是沈有忠，不然要先寫公私分明，沈有忠則在質詢尾聲妙回，「沒問題，我們也會提醒另一位副主委（梁文傑）要小心」。

立法院外交及國防委員會今邀集外交部、經濟部、陸委會、國安局、法務部、法務部調查局進行「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」和「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」報告。

民進黨立委林楚茵質詢時提到，川普在川習會前強調「Taiwan is Taiwan」，若中國長臂管轄範圍延伸至美國，首先被制裁或通緝的恐怕就是川普。她詢問外交部長林佳龍如何解讀川普發言，是否為亞太區域安全劃下新界線？

林佳龍強調，美國政策明確且一致，台美關係穩定，美中與美台關係可分開處理。川習會是否涉及台灣議題要密切關心，但不必過度擔心，因為習近平若要主動提台灣議題，也會顧慮川普回應是否會不如預期。

2026年APEC峰會由中國舉辦，林楚茵要求外交部及陸委會回應，中國近期對台長臂管轄動作頻頻，例如重慶公安局宣告立案調查民進黨立委沈伯洋，未來是否可能採同樣手法，將APEC領袖代表或出席官員列入調查名單？明年還有南海會議、東協會議、太平洋島國論壇等國際會議，台灣能否順利與會？

林佳龍表示，去年中國申請主辦2026年APEC時，我方即要求中國確保所有出席人員安全及平等參與權利，並獲美國等友好國家支持。今年在韓國APEC，我方亦密切注意是否被矮化，例如經溝通後，確認由韓國資深官員會議的主席親自接機領袖代表林信義，今年經驗奠定APEC正常規範，明年赴中國若遭矮化，我方將妥善因應。

陸委會副主委沈有忠則表示，陸委會將料敵從嚴，也會提醒中國若以無理、不文明方式打壓台灣參與國際活動，兩岸交流將受影響而無法進行。陸委會也將以其他方式突破困境，例如主動舉辦有意義的國際交流，不以零和方式與中國競爭。

林楚茵提醒，過去談的是在中國境外的長臂管轄，但明年APEC在中國舉行，接下來中國也將舉行許多國際會議或活動，我方出席者不只政治人物或民意代表，一般與會人士都可能面臨風險。如何確保他們的安全，以及在輿論戰和心理戰中做好回防，陸委會和相關單位必須有所準備。

國民黨立委賴士葆質詢時也關切，明年APEC在中國舉辦，我方是否要參加？林佳龍肯定地答覆，「要」。賴士葆並提到，其他國家基本上都是國家領導人，如總統、主席或總理等代表參與APEC，我國長期被矮化也沒辦法，但未來領袖代表能否再向上突破，如卸任的正副總統取代現任正副總統代表參與，而非只有企業界的。林佳龍則說，「我們會努力」。

而今日質詢也發生小趣事，林楚茵在質詢一開始笑說，還好陸委會今日來的是沈有忠，「不然的話我們可能就要先寫公私分明」，而在質詢尾聲，林楚茵也提醒陸委會必須針對輿論戰、心理戰回防等有所準備，沈有忠則半開玩笑地回應，「沒問題，我們也會提醒另一位副主委（林楚茵丈夫梁文傑）要小心」。