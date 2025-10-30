陸委會：國人赴陸失聯等達233人　中共擬將懲獨名單通報國際刑警組織

▲陸委會研析中共未來可能進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織發布「紅色通報」。圖為陸委會副主委沈有忠30日出席立法院外委會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸重慶市公安局昨發布警情通報，指民進黨立委沈伯洋建立黑熊學院等從事分裂國家犯罪活動，決定依法追究其刑事責任。對此，陸委會今（30日）表示，陸委會研判中共未來可能進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織發布「紅色通報」進行全球協緝，或協洽友中國家將台人引渡赴陸受審。另陸委會也提到，自去年元旦起迄今年10月底止，接獲國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由計233人，且仍存在為數不少的未曝光黑數。

由於沈伯洋遭中國大陸重慶市公安局依涉嫌分裂國家犯罪「立案偵查」，形塑對台「長臂管轄」，民進黨籍立法院外交委員會召委王定宇臨時增列30日國安局、外交部、法務部、陸委會等單位報告「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」。陸委會今由副主委沈有忠到場報告並備詢。

根據陸委會報告表示，中共對台工作部署已從「政策宣示」朝向「具體落實」；歷來中共配合其整體對台戰略規劃，逐步推進並細緻化對台「反獨」法律戰，法制面以其憲法、反分裂國家法作為上層框架，搭配刑法危害國家安全罪作為法據，再透過細部規定，具體明列犯罪樣態與刑責，完善「以法遏獨」的法律體系，並不時操作指標個案以儆效尤。

陸委會說，上述中共舉措核心在於延伸域外法律效力，以「懲治」名義宣示台灣是中國的一部分，逐步採取「推進統一」強制性作為建構法理正當性，並意圖阻絕國際勢力協助台灣。

陸委會指出，中共自2024年6月21日發布「懲獨意見」以來，陸續推出一系列懲獨相關措施，包含擴大「台獨分子清單」、增列「台獨打手、幫兇」、懸賞我軍方人員、宣布將我立法委員立案調查，也不斷擴大懲獨對象範圍，從我方政要、官員、知名人士逐漸延伸至軍方、受制裁人員的家屬、關聯機構（企業）、金主。

陸委會提到，陸委會研判未來中共為持續擴大操作「反獨」、具體落實懲獨作為，加大恫嚇威懾效果，可能進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織發布「紅色通報」進行全球協緝，以限制相關人員的出訪及旅行；協洽友中國家強行違反國際法規定，例如「雙重犯罪原則」、「政治犯不引渡原則」等，將台人引渡赴陸受審；或由中共法院依其刑事訴訟法規定自行進行「缺席審判」程序。

陸委會說，另中共為強化恫嚇，亦將續以「反獨」為由，鎖定曾發表相關言論或參與政治活動之在陸台人予以拘捕判刑，再搭配其宣傳系統，對台宣傳「重懲台獨分子」。

此外，陸委會在報告中寫明，自去年元旦起迄今年10月底止，本會接獲國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由計233人，部分個案因不願主動告知政府或希能低調處理，因此仍存在為數不少的未曝光黑數；而該項統計中，陸委會接獲國人因涉宗教因素遭中共有關部門逮捕關押計有 14 名，其中一貫道道親就有 11 人，他們到中國大陸宣道中華傳統文化，卻遭中共以違反刑法為由關押，迄今未能獲釋返台。