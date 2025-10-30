　
大陸 大陸焦點 特派現場

檢舉華碩CEO台獨　陸配「喪失台灣身分」卻保住勞健保！

▲▼檢舉華碩CEO台獨　陸配喪失台灣身分「仍享有勞健保」。（圖／翻攝台北市政府）

▲錢麗雖失去台灣身分，但有長期居留資格，勞健保未受影響。（圖／翻攝台北市政府）

記者蔡紹堅／台北報導

陸配錢麗任職華碩期間，多次在公司內部主張「武統台灣」，還向中共檢舉同事、主管，甚至集團CEO是「台獨分子」。陸委會30日證實，由於該名陸配的言行有危害國家安全和社會安定之虞，已依照相關辦法廢止其台灣身分及戶籍。

陸委會副主委、發言人梁文傑表示，本案經主管機關內政部邀集相關機關審查，認定該名陸配的言行有危害國家安全和社會安定之虞，所以依照相關辦法，廢止其台灣身分及戶籍。

不過，梁文傑也提到，由於該名陸配原先居留在台的原因並未消失，也就是婚姻關係仍存續中，所以還是可以長期居留，工作許可及勞健保都不受影響。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑透露，錢麗是被人檢舉的，原因有非常多項，其中一項是經營臉書社團「中華人民解放軍」，這個粉專常發表主張武統，還有以軍事消滅中華民國主權的言論。

梁文傑指出，台灣跟對岸的關係是非常特殊的，一方面有交流的需求，但一方面也有自我保衛的需求，才會有《兩岸關係條例》這套特殊的法律，「可以讓你定居，又可以把你的定居身分撤銷，行政機關就是按照相關規定來依法行政。」

梁文傑也強調，當然，當事人也有按照法律來爭取自己權利的管道，所以案件目前是在訴願當中。

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／闖焚化廠倒廚餘！萬丹畜牧場業者交保　檢不服提抗告
中職金手套獎名單公布！　4選手雙料獲獎、江坤宇締造游擊6連霸
外遇的人都自私！「王子1決定」印證了　律師：風頭過了還是活龍
川普：川習會沒談到台灣　有討論「很多晶片」
不只粿王戀！他出手驚爆「西洋出軌團有兩對」
不只採購大豆、供應稀土！　川普：中國同意購買美國能源

重大突破！陸太空站首迎「小鼠先鋒」　神舟21號執行生命科學實驗

黃國昌批陸委會只會放狠話　梁文傑：難道要卑躬屈膝的講話？

故宮天字1號文物是「板凳」！　他笑稱：乾清宮右轉第一眼看到

香港立法會選舉　保安局長：勸人投廢票、不投票涉違反國安法

川習會剛結束　陸宣布稀土、港口費問題「休戰一年」

WTT首輪出局！中國桌球男單「再次全軍覆沒」　網嘆：怕受傷

快訊／細節曝光！　習近平面告川普：中美不應陷入相互報復的惡性循環

宗馥莉最新公開露面　以宏勝總裁身分重掌娃哈哈

10歲陸男術後「消化系統被無故切除」　母崩潰：靠注射營養液維生

習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行

細節曝光！　習近平：中美不應陷入相互報復的惡性循環

川習會剛結束　陸宣布稀土、港口費問題「休戰一年」

湖南網紅直播抓雨傘節被咬　嫌血清太貴未就醫後消失

正妹Coser熱舞吐舌遭炎上　賠34萬向「嫦娥」道歉

大批轟-6K貼近台灣！　陸評論稱：一次「斬首」行動演訓

陸人大常委會決定「何衛東下、張升民上」

36歲男「嘴破20年」自行停藥竟失明

大陸又一開源模型爆紅！　MiniMax性能「超越DeepSeek」

大陸刻意「單獨官宣」川習會　港媒：有「不同尋常」用意

習川會今登場「台灣問題」是中美最大障礙

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人 僅存女選手半個月暴瘦如野人

「奶皮糖葫蘆」爆紅！陸顧客甘願排3hr

春秋航空招「空嫂」　已婚已育優先

相關新聞

黃國昌批陸委會放狠話　梁文傑：難道要卑躬屈膝？

黃國昌批陸委會放狠話　梁文傑：難道要卑躬屈膝？

民眾黨主席、立委黃國昌30日接受電台節目專訪時批評，陸委會只會開記者會，讓發言人梁文傑出來放狠話、講幹話，應該被廢掉。對此，梁文傑回應，他常被抱怨講話太溫和，這還是第一次被說放狠話，「難道應該卑躬屈膝的講話嗎？」

陸委會：國人赴陸失聯等達233人　中共擬將懲獨名單通報國際刑警組織

陸委會：國人赴陸失聯等達233人　中共擬將懲獨名單通報國際刑警組織

新華社文章提「愛國者治台」　陸委會：台灣民眾不會上當

新華社文章提「愛國者治台」　陸委會：台灣民眾不會上當

陸對沈伯洋立案偵查　陸委會：台灣人絕不接受恫嚇脅迫

陸對沈伯洋立案偵查　陸委會：台灣人絕不接受恫嚇脅迫

陸辦紀念台灣光復大會　陸委會：虛構謬論

陸辦紀念台灣光復大會　陸委會：虛構謬論

華碩檢舉陸委會陸配

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

