檢舉華碩CEO台獨　陸配「喪失台灣身分」卻保住勞健保！

▲錢麗雖失去台灣身分，但有長期居留資格，勞健保未受影響。（圖／翻攝台北市政府）



記者蔡紹堅／台北報導

陸配錢麗任職華碩期間，多次在公司內部主張「武統台灣」，還向中共檢舉同事、主管，甚至集團CEO是「台獨分子」。陸委會30日證實，由於該名陸配的言行有危害國家安全和社會安定之虞，已依照相關辦法廢止其台灣身分及戶籍。

陸委會副主委、發言人梁文傑表示，本案經主管機關內政部邀集相關機關審查，認定該名陸配的言行有危害國家安全和社會安定之虞，所以依照相關辦法，廢止其台灣身分及戶籍。

不過，梁文傑也提到，由於該名陸配原先居留在台的原因並未消失，也就是婚姻關係仍存續中，所以還是可以長期居留，工作許可及勞健保都不受影響。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑透露，錢麗是被人檢舉的，原因有非常多項，其中一項是經營臉書社團「中華人民解放軍」，這個粉專常發表主張武統，還有以軍事消滅中華民國主權的言論。

梁文傑指出，台灣跟對岸的關係是非常特殊的，一方面有交流的需求，但一方面也有自我保衛的需求，才會有《兩岸關係條例》這套特殊的法律，「可以讓你定居，又可以把你的定居身分撤銷，行政機關就是按照相關規定來依法行政。」

梁文傑也強調，當然，當事人也有按照法律來爭取自己權利的管道，所以案件目前是在訴願當中。