修刑法！欠缺責任能力者不得死刑　特殊重大暴力10年以上不得假釋

政治 政治焦點 國會直播 專題報導

修刑法！欠缺責任能力者不得死刑　特殊重大暴力犯10年以上不得假釋

▲▼示意圖,法律,權威,正義,法庭,律師,平衡,合同,法院,法庭,平衡,協議,書,憲法（圖／123RF）

▲行政院修刑法，故意殺人、兒虐致死判10年以上不得假釋。（圖／123RF）

記者陳家祥／台北報導

行政院今（30日）通過《刑法》部分條文修正草案、《刑法施行法》第7條之2、第7條之3、第7條之4修正草案及《監獄行刑法》第148條、第156條修正草案，增訂故意殺人、殺人未遂及兒虐致死等特殊重大暴力犯罪，若經判處無期徒刑或有期徒刑超過10年者，不得假釋。此外，因應憲法法庭判決，明定行為時及審判中欠缺責任能力者，不得科處死刑。

行政院長卓榮泰表示，本次修法係就故意殺人及兒虐案件，在被告經法院判決處無期徒刑或有期徒刑逾10年之情形，不可假釋，以嚇阻此類型的犯罪，彰顯社會公義。

另外，依據113年憲判字第2號及第8號判決意旨，就被告行為時責任能力、就審能力認定及得否科處死刑，以及假釋與撤銷假釋之規範，做通盤修正。本案送請立法院審議後，請法務部積極與司法院及立法院各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

針對《刑法》部分條文修正草案部分，增訂於行為時有《刑法》第19條第2項之情形，或審判時有精神障礙或其他心智缺陷，致訴訟上自我辯護能力明顯不足者，不得科處死刑。

另外，增訂故意殺人、殺人未遂或犯《刑法》第286條第6項或第7項之罪，經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不適用關於假釋之規定；無期徒刑或有期徒刑裁判確定前之羈押日數，均算入假釋之已執行之期間內。

草案也修正刑法第77條第4項，處理裁判確定前的羈押日數折抵方式，無論有期徒刑、無期徒刑，在確定前羈押日數均算入假釋要件的已執行期間。

10/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

行政院刑法故意殺人兒虐致死假釋

